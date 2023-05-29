بطولة إيطاليا: سباليتي "المتعب" يؤكد رحيله عن نابولي

روما (أ ف ب) – أكد لوتشيانو سباليتي، الإثنين، أنه سيغادر منصبه كمدرب لنابولي في نهاية الموسم بعد قيادة الفريق الى لقبه الاول في الدوري الايطالي لكرة القدم منذ أكثر من ثلاثة عقود.

© تيتسيانا فابي / ا ف ب

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قال في حديثه خلال حدث في مركز تدريب "كوفرتشانو" الخاص بالمنتخب الإيطالي إنه سيأخذ وقتًا بعيدًا عن كرة القدم ولن ينتقل على الفور لتدريب فريق آخر.

أضاف في هذا الصدد "أنا بحاجة لأخذ بعض الوقت للراحة لأنني متعب جدًا. لا أعرف ما إذا يمكنكم تسميتها سنة إجازة لكنني لن أعمل. لن أقوم بتدريب نابولي أو أي فريق آخر".

قاد الرجل البالغ 64 عامًا نابولي إلى لقب "سيري أ" قبل خمس مباريات من النهاية، بعد موسم رائع قدم خلاله فريقه كرة قدم كانت من الاكثر جمالية في أوروبا وأصبح أكبر مدرب يحرز لقب الدوري الإيطالي.

سيشرف على المباراة الاخيرة للفريق مساء الأحد عندما يستضيف حامل اللقب سمبدوريا المتذيل في المرحلة الاخيرة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وسبق أن قال مالك نابولي أوريليو دي لورنتيس خلال برنامج تلفزيوني على قناة "راي3" مساء الأحد إن المدرب طالب بسنة إجازة "سباليتي رجل حر. عندما يأتي إليك أحدهم ويقول لك: +لقد بذلت قصارى جهدي، انتهت مرحلة من حياتي، لديّ عقد معك ولكني أفضّل سنة إجازة...+ ماذا تفعل؟ هل تعارض ذلك؟".

وأضاف "لقد بذل قصارى جهده، وأشكره، والآن من الجيد أن يستمر في فعل ما يريد القيام به".

وفاز نابولي بالـ "سكوديتو" الثالث في تاريخه والأول بعد حقبة رائعة مع الأرجنتيني الأسطوري دييغو مارادونا حصد خلالها اللقب مرتين عامي 1987 و1990.

© 2023 AFP