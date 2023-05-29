جائزة موناكو الكبرى: ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ 50 عاماً

موناكو (أ ف ب) – بات المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا واحد مرتين، في سن الـ 41 عاماً أكبر سائق يصعد إلى منصة تتويج جائزة موناكو الكبرى منذ أكثر من 50 عاماً، بوصوله ثانياً في منافسات الجولة السادسة الأحد.

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وكان سائق أستون مارتن المتوّج بطلاً للفئة الاولى عامي 2005 و2006 مع رينو يأمل في المنافسة على المركز الأول في شوارع الإمارة، إلا انه عجز عن مقارعة سرعة سيارة ريد بول وسائقها الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، فيما وقع فريقه بالمحظور بسبب خطأ في استراتيجية اختيار الإطارات مع هطول الأمطار.

رغم ذلك، نجح ألونسو في انهاء السباق في المركز الثاني، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الخامسة في 6 سباقات هذا العام، وبات أكبر سائق يحقق هذا الانجاز منذ الأسترالي جاك برابهام الذي حلّ ثانياً عام 1970 في الإمارة عندما كان في سن الـ 44 عاماً.

قال ألونسو بعد سباق استمر لمدة ساعة و48 دقيقة وتطلب تركيزاً كبيراً في ظروف مناخية صعبة على حلبة لا تغفر الأخطاء "كان السباق صعباً".

واضاف "قرّرنا أن نبدأ السباق مع اطارات قاسية على أمل في أن نبقى لفترة أطول على الحلبة، من ناحية الاستراتيجية، ولكن ماكس قاد بشكل رائع على اطارات متوسطة الليونة وصنع الفارق في أوّل فترة له على الحلبة من دون أن نحصل على أي فرصة".

وأردف "من ثم هطلت الأمطار وتعقدت الأمور".

© 2023 AFP