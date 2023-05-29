رولان غاروس: ألكاراس وديوكوفيتش يستهلان المشوار نحو لقب أول وآخر قياسي بنجاح

باريس (أ ف ب) – استهل الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميًا مشواره نحو لقب أول في رولان غاروس بفوزه بثلاث مجموعات نظيفة في الدور الاول على الايطالي فلافيو كوبولي، على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش الطامح للقب ثالث وعشرين قياسي في البطولات الكبرى، وذلك بتفوقه على الاميركي ألكسندر كوفاسيفيتش الاثنين.

© ايمانويل دونان / ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال الدور الاول من بطولة رولان غاروس الفرنسية ضد الاميركي ألكسندر كوفاسيفيتش في 29 أيار/مايو 2023

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وبعد فوز كل لاعب في أول مجموعتين بسهولة، عانى قليلا في الثالثة قبل أن يحسم ألكاراس الامور 6-0، 6-2 و7-5 أمام منافسه المصنف 159، فيما فاز ديوكوفيتش، الثالث عالميًا، بنتيجة 6-3، 6-2، 7-6 (7/1) ضد الاميركي الـ114 على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي.

ويُعتبر ألكاراس ابن الـ20 عامًا أصغر مصنف أول في رولان غاروس منذ السويدي بيورن بورغ في العام 1976.

فاز ألكاراس حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي بأول ثمانية أشواط في المباراة وتقدم بمجموعتين نظيفيتن في غضون 52 دقيقة.

وبعد أن كسر إرسال منافسه في الشوط السابع في الثالثة قبل أن يتقدم 5-4، أتيحت ثلاث فرص للاسباني لحسم المواجهة على إرسال الايطالي عندما كان متقدمًا 40-0، لكن كوبولي أنقذها جميعها وكسر إرسال منافسه في الشوط التالي معادلا 5-5.

إلا أن ألكاراس رد التحية سريعًا قبل أن يحسم المجموعة على إرساله 7-5.

قال بعد المباراة "ليس من الجيد ان تخسر نقاطا متتالية ولكن كان عليّ ان انسى ذلك سريعًا بعد 5-5 ونجحت بالفعل. وقدمت بعد ذلك مستوى جيدًا".

يلتقي في الدور الثاني مع الياباني تارو دانيال (112 عالميًا).

ولم يخسر ديوكوفيتش أي مباراة في الدور الاول من بطولة كبرى منذ أستراليا المفتوحة 2006.

وقال بعد فوزه في مشاركته الـ19 تواليًا في رولان غاروس "أنا متحفز للبقاء لوقت طويل في البطولة، إنها البداية فقط الآن".

وتابع "أنا سعيد، بدأت جيدًا وآمل أن أتحسن أكثر في المباراة المقبلة".

ويلتقي ابن الـ36 عامًا في الدور الثاني مع المجري مارتون فوتشوفيتش آملا في مواصلة سجله المثالي ضده في المواجهات المباشرة وتحقيق فوزه الخامس تواليًا.

ويحتل ديوكوفيتش المركز الثالث فقط في التصنيف في رولان غاروس هذا العام رغم غياب منافسه الاكبر وحامل اللقب 14 مرة الاسباني رافايل نادال بسبب الإصابة، خلف ألكاراس والروسي دانييل مدفيديف.

يحمل الى جانب نادال الرقم القياسي لدى الرجال في البطولات الكبرى (22) ويتخلّفان بلقب واحد عن الاميركية سيرينا وليامس المعتزلة ولقبين عن الاسترالية مارغاريت كورت حاملة الرقم القياسي.

4 ساعات و35 دقيقة

وأقصي الكندي المصنّف عاشرًا عالميًا فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي لا يزال يعاني من إصابة في كتفه، من الدور الأول بخسارته أمام الإيطالي فابيو فونيني (52) بثلاث مجموعات متتالية 6-4، 6-4، و6-3.

وبات أوجيه-ألياسيم أول لاعب من المصنفين العشرة الأوائل يودّع منافسات البطولة الباريسية الكبرى.

ويلتقي فونيني تاليًا مع الأسترالي جايسون كابلر.

وقال فونيني الذي كان يعرف الصعوبات الجسدية لمنافسه "اليوم رأيت أنه لم يكن يتحرك جيدًا بعد المجموعة الثانية".

وخاض السويسري ستانيسلاس فافرينكا، حامل اللقب عام 2015، ماراتونًا من أربع ساعات و35 دقيقة لتجاوز عقبة الاسباني ألبرت راموس-فينيولا وبلوغ الدور الثاني.

فاز ابن الـ38 عامًا بمباراته الاولى في رولان غاروس منذ 2020 بنتيجة 7-6 (7/5)، 6-4، 7-6 (2/7)، 1-6، 6-4 ليضرب موعدًا مع الاسترالي تاناسي كوكيناكيس (108 عالميًا).

عانى المصنف ثالثًا عالميًا سابقًا و89 حاليًا من الاصابات في ركبته خلال السنوات الاخيرة وغاب عن أربع بطولات كبرى تواليًا بعد أستراليا المفتوحة 2021، قبل أن يعود في باريس العام الماضي حيث سقط في الدور الاول على غرار بطولات الغراندسلام جميعها التي خاضها منذ حينها، قبل أن يفوز الاثنين.

وعانى البريطاني كاميرون نوري المصنف 14 في باريس في مباراة مثيرة من خمس مجموعات ليتفوق على الفرنسي المشارك ببطاقة دعوة بونوا بير 7-5، 4-6، 3-6، 6-1، 6-4.

يلتقي نوري الذي بلغ نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي تاليًا مع فرنسي آخر هو لوكاس بوي.

لدى السيدات، حققت الاوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة ثالثة عالميًا سابقًا و192 حاليًا بسبب غيابها لمدة عام، عودة قوية بفوزها على الايطالية مارتينا تريفيزان التي بلغت نصف نهائي الموسم الماضي 6-2، 6-2.

بعد تراجعها إلى المركز 1344 في التصنيف العالمي، تتمتع سفيتولينا بترتيب محمي سمح له بخوض أول بطولة كبرى منذ أستراليا العام الماضي.

على عكس مواطنتها مارتا كوستيوك التي تعرضت لصيحات الاستهجان الاحد بعد رفضها مصافحة خصمتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، صفق الجمهور لسفيتولينا.

وتأهلت الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة عالميًا بصعوبة على أرضها الى الدور الثاني بفوزها على الصينية جيو وانغ 7-6 (7/4)، 4-6، 6-4 بعد ساعتين و38 دقيقة.

تلتقي تاليًا البيلاروسية أنا بلينكوفا.

وتفوقت الاميركية سلون ستيفنز وصيفة العام 2018 على التشيكية كارولينا بليشكوفا السادسة عشرة 6-0، 6-4.

كما تغلبت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا، وصيفة 2021، على المراهقة التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-2، 6-2.

© 2023 AFP