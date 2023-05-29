رولان غاروس: ديوكوفيتش يستهل مشواره نحو لقب كبير قياسي بنجاح

باريس (أ ف ب) – استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملته نحو لقب ثالث وعشرين قياسي في البطولات الكبرى ببلوغه الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية الاثنين، بفوزه بثلاث مجموعات على الاميركي ألكسندر كوفاسيفيتش.

© ايمانويل دونان / ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال الدور الاول من بطولة رولان غاروس الفرنسية ضد الاميركي ألكسندر كوفاسيفيتش في 29 أيار/مايو 2023

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وفاز المصنف ثالثًا عالميًا بنتيجة 6-3، 6-2، 7-6 (7/1) أمام منافسه الـ114 على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي.

ولم يخسر ديوكوفيتش أي مباراة في الدور الاول من بطولة كبرى منذ أستراليا المفتوحة 2006.

وقال بعد فوزه في مشاركته الـ19 تواليًا في رولان غاروس "أنا متحفز للبقاء لوقت طويل في البطولة، إنها البداية فقط الآن".

وتابع "أنا سعيد، بدأت جيدًا وآمل أن أتحسن أكثر في المباراة المقبلة".

ويلتقي ابن الـ36 عامًا في الدور الثاني مع المجري مارتون فوتشوفيتش آملا في مواصلة سجله المثالي ضده في المواجهات المباشرة وتحقيق فوزه الخامس تواليًا.

ويحتل ديوكوفيتش المركز الثالث فقط في التصنيف في رولان غاروس هذا العام رغم غياب منافسه الاكبر وحامل اللقب 14 مرة الاسباني رافايل نادال بسبب الإصابة، خلف مواطن الاخير كارلوس ألكاراس والروسي دانييل مدفيديف.

يحمل الى جانب نادال الرقم القياسي لدى الرجال في البطولات الكبرى (22) ويتخلّفان بلقب واحد عن الاميركية سيرينا وليامس المعتزلة ولقبين عن الاسترالية مارغاريت كورت حاملة الرقم القياسي.

خروج أوجيه-ألياسيم

وأقصي الكندي المصنّف عاشرًا عالميًا فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي لا يزال يعاني من إصابة في كتفه، من الدور الأول بخسارته أمام الإيطالي فابيو فونيني (52) بثلاث مجموعات متتالية 6-4، 6-4، و6-3.

وبات أوجيه-ألياسيم أول لاعب من المصنفين العشرة الأوائل يودّع منافسات البطولة الباريسية الكبرى.

وحقق بالتالي اللاعب الإيطالي الذي دائمًا ما تكون نتائجه متقلبة، والذي خسر في الدور الأول ست مرات في تسع دورات حتى الآن هذا الموسم، فوزًا مفاجئًا الاثنين.

ويلتقي تاليًا مع الأسترالي جايسون كابلر.

ولم يخف الكندي البالغ 22 عامًا، أنه لم يكن في أفضل حالاته البدنية. وكان انسحب قبل مباراته في ربع نهائي دورة ليون الأسبوع الماضي بسبب ألم في كتفه.

وقال فونيني الذي كان يعرف الصعوبات الجسدية لمنافسه "اليوم رأيت أنه لم يكن يتحرك جيدًا بعد المجموعة الثانية".

تابع مبتسمًا بعدما حقق فوزه الأول على حساب لاعب من المصنفين العشرة الأوائل على الملاعب الترابية في باريس "من ناحية هذا يعني أنني عجوز، ومن ناحية أخرى لديّ فرصة للعب ضد الجيل الجديد".

وعانى البريطاني كاميرون نوري المصنف 14 في باريس في مباراة مثيرة من خمس مجموعات ليتفوق على الفرنسي المشارك ببطاقة دعوة بونوا بير 7-5، 4-6، 3-6، 6-1، 6-4.

يلتقي نوري الذي بلغ نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي تاليًا مع فرنسي آخر هو لوكاس بوي.

لدى السيدات، تفوقت الاميركية سلون ستيفنز وصيفة العام 2018 على التشيكية كارولينا بليشكوفا السادسة عشرة 6-0، 6-4.

كما تغلبت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا، وصيفة 2021، على المراهقة التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-2، 6-2.

© 2023 AFP