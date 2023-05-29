ضربة روسية تصيب منشأة عسكرية في غرب أوكرانيا (الإدارة المحلية)

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أصابت ضربات ليلية روسية منشأة عسكرية في غرب أوكرانيا ليلًا، على ما أعلنت إدارة منطقة خميلنيتسكي الاثنين في تصريح علني نادر الحصول حول قصف أهداف عسكرية.

© سيرغي سوبينسكي / ا ف ب

عناصر إطفاء يخمدون نارًا في منشأة صناعية بعد ضربة روسية على العاصمة الأوكرانية كييف في 28 أيار/مايو 2023

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وقالت الإدارة المحلية على تلغرام "ضربت القوات الروسية عدة مواقع منها موقع عسكري في منطقة خميلنيتسكي".

وتحدثت عن "حرائق في مستودعات وقود" ومعدات عسكرية، ملمّحة إلى تضرّر مهبط في مطار عسكري.

وأضافت "تستمر الجهود لاحتواء الحرائق".

ولفتت إلى إصابة خمس طائرات، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأشارت الإدارة إلى "بدء أعمال الإصلاح في المهبط".

ولم تعطِ أي أرقام عن ضحايا محتملين، واكتفت بالقول إن هذه المعلومات "قيد التوضيح".

اعترضت أوكرانيا 37 صاروخ كروز و29 مسيّرة روسية في هجوم ليلي جديد شنّته موسكو، على ما أعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني.

وقال زالوجني عبر تلغرام "الليلة الماضية، هاجم المحتلون مواقع عسكرية ومواقع منشآت حيوية في أوكرانيا" بإطلاق "ما يصل إلى 40 صاروخ كروز" من طائرات فوق بحر قزوين وأُسقطت 37 من هذه الصواريخ، "وحوالى 35 مسيّرة" من الشمال والجنوب أُسقط 29 منها.

في كييف وحدها، رصدت الإدارة العسكرية والمدنية للمدينة، حسبما قالت على تلغرام، "أكثر من 40 هدفًا جويًا (...) دمرتها الدفاعات الجوية" الأوكرانية.

وشن الهجوم، وهو الخامس عشر الذي يستهدف العاصمة الأوكرانية منذ مطلع أيار/مايو، بواسطة صواريخ كروز أطلقت من قاذفات استراتيجية "تو-95ام اس" ومسيرات متفجرة على ما أوضح المصدر نفسه.

© 2023 AFP