كينيا تعلن عن تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا خلال زيارة مفاجئة للافروف

نيروبي (أ ف ب) – أعلنت السلطات الكينية الاثنين ان نيروبي ستعزز علاقاتها التجارية مع روسيا وذلك خلال زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث الى الصحافيين في نيروبي في 29 أيار/مايو 2023.

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تأتي زيارة لافروف الى كينيا عقب رحلة قام بها إلى القارة الأسبوع الماضي نظيره الأوكراني دميترو كوليبا شملت خصوصا اثيوبيا ورواندا.

تحاول موسكو وكييف زيادة نفوذهما في القارة الافريقية.

فيما لا تزال الحرب على أشدها في أوكرانيا، كرر الرئيس الكيني وليام روتو "موقف كينيا الثابت بشأن احترام سيادة أراضي دول أعضاء، كما هو وارد في ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد روتو في بيان نشر في ختام اللقاء مع وزير الخارجية الروسي أن نيروبي "تدعو الى حل النزاع بطريقة محترمة للطرفين".

عبر الرئيس الكيني أيضا عن أسفه لأن العلاقات التجارية بين نيروبي وموسكو ضعيفة رغم "القدرات الهائلة" معلنا عن توقيع اتفاق تجاري، بحسب البيان، لكن بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

صدّرت كينيا بضائع بقيمة 55 مليون دولار الى روسيا في 2022 مقابل 266 مليون دولار للواردات بحسب أحدث ارقام للحكومة الكينية.

شدد روتو أيضا على أن تكون افريقيا ممثلة في مجلس الأمن الدولي حيث تشغل روسيا أحد المقاعد الدائمة الخمسة.

زار لافروف مرتين افريقيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير 2022 خلال جولات على عدة دول.

من جهته، دعا كوليبا الأسبوع الماضي بعض الدول الإفريقية إلى التخلي عن مواقفها المحايدة بشأن الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في أوكرانيا، وأعلن مسعى كييف لتكثيف علاقاتها مع القارة.

وقال كوليبا في مؤتمر صحافي الأربعاء في أديس أبابا، مقر الاتحاد الإفريقي "نتحدث مع أصدقائنا الأفارقة، ونحاول أن نشرح لهم أن الحياد ليس الحل".

وأعلن في بيان في اليوم التالي أن أوكرانيا تخطط لفتح مزيد من السفارات في إفريقيا وعقد قمة مع زعماء القارة.

في شباط/فبراير، امتنع 22 بلدا من أصل 54 عضوا في الاتحاد الإفريقي عن التصويت أو لم يشارك في التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى انسحاب روسيا من أوكرانيا.

وصوّت بلدان هما إريتريا ومالي ضد القرار.

بدورها تسعى روسيا للحصول على الدعم خصوصا في إفريقيا حيث تحاول فرض نفسها بديلا من القوى الاستعمارية السابقة، الأوروبية خصوصا.

ومن المقرر أن تعقد قمة روسية-إفريقية، هي الثانية من نوعها، في الفترة من 26 إلى 29 تموز/يوليو في سان بطرسبرغ.

© 2023 AFP