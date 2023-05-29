مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة)

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية خلال عملية عسكرية على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فيما قال الجيش إن "مشتبه بهم أطلقوا النيران في اتجاه القوات".

© جعفر اشتية / ا ف ب

طفل يمشي إلى جانب حواجز حديدية وضعت في منتصف الطريق في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة في 18 نيسان/أبريل 2023

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وأعلنت وزارة الصحة "استشهاد الشاب اشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين فجر الإثنين".

وبحسب الوزارة أصيب إبراهيم برصاصتين متفجرتين في البطن والصدر.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) الخبر مشيرة إلى أن إبراهيم كان ضابطا في جهاز المخابرات الفلسطينية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه خلال العملية في جنين "أطلق مشتبه بهم نيرانا كثيفة على القوات التي ردت بإطلاق النار على المسلحين، مضيفا أن المشتبه بهم "ألقوا عبوات متفجرة على القوات".

وأفاد الجيش عن وقوع إصابة.

وقال الجيش إنه داهم عدة بلدات ومدن فلسطينية وعثر على "قطع أسلحة ومعدات عسكرية" واعتقل ستة مطلوبين.

وأكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين اعتقال 15 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم ستة من مدينة جنين.

أما خدمة إسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني فأكدت تعامل طواقمها مع سبع إصابات في جنين بينها 4 إصابات بالرصاص الحي.

وتشن القوات الإسرائيلية بانتظام مداهمات في جميع أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967، تقول إن هدفها اعتقال مطلوبين.

وكانت مدينتي جنين ونابلس في الأشهر الأخيرة مركزا للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، قُتل ما لا يقل عن 155 فلسطينيا و20 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.

© 2023 AFP