أن بي ايه: المدير العام لووريرز يترك منصبه (تقارير)

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – ذكرت شبكة "اي أس بي أن" الثلاثاء أن المدير العام لفريق غولدن ستايت ووريرز بوب مايرز صاحب الدور الرئيس في نجاح الفريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين خلال العقد الماضي، سيترك منصبه.

المدير العام لغولدن ستايت ووريرز بوب مايرز يعانق نجم الفريق ستيفن كوري عقب الفوز على ساكرانتو كينغز 120-100 في المباراة السابعة من الدور الاول للادوار الاقصائية في 30 نيسان/أبريل 2023.

إعلان اقرأ المزيد

وأكد مايرز للشبكة أنه سيترك فريق ووريرز بمجرد انتهاء عقده الحالي في نهاية حزيران/يونيو المقبل، وقال "لقد حان الوقت".

وعيِّن مايرز البالغ من العمر 48 عاما مديرا عاما مساعدا في عام 2011 قبل أن تتم ترقيته إلى مدير عام في العام التالي. خلال مواسمه الأحد عشر كمدير عام، فاز ووريرز الذي خرج هذا العام من الدور ربع النهائي (نصف نهائي المنطقة الغربية) للدوري على يد لوس أنجليس ليكرز، بأربعة ألقاب في ست أدوار نهائية.

ويُعتبر مايرز أحد مهندسي نجاح ووريرز الذي يشرف على تدريبه منذ عام 2014 ستيف كير، بعد أن ساعد في الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين وراء تلك النجاحات: ستيفن كوري ودرايموند غرين وكلاي طومسون.

© 2023 AFP