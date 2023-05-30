الاتحاد الاميركي يعين كالاغان مدربا مؤقتا لمنتخب بلاده

واشنطن (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم الثلاثاء تعيين المدرب المساعد منذ أربعة أعوام بي جيه كالاغان مديرا فنيا مؤقتا لمنتخب بلاده بعد رحيل أنتوني هدسون.

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وأوضح الاتحاد الاميركي أن كالاغان سيقود المنتخب على الأقل للدفاع عن لقبيه في الكأس الذهبية وكأس أمم الكونكاكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) خلال الشهرين المقبلين.

وترك هدسون الذي كان بدوره يشغل المنصب مؤقتًا، المنتخب الاميركي بعد خمسة أشهر فقط على تعيينه وذلك لخوض تجربة جديدة لم يتم الكشف عنها.

ولا تزال الولايات المتحدة تبحث عن مدرب بعد انتهاء عقد غريغ بيرهالتر نهاية العام الماضي.

وقال المدير الرياضي للمنتخب الاميركي مات كروكر "لقد كان كالاغان جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الفني على مدى السنوات الأربع الماضية حيث نما هذا المنتخب الشاب وتطور".

ويعتبر كالاغان البالغ من العمر 41 عاما، العضو الأطول خدمة في الجهاز الفني للمنتخب الاميركي. بدأ كمحلل استراتيجي في عام 2019 قبل أن يصبح مدربًا مساعدًا في عام 2021.

وتلتقي الولايات المتحدة مع المكسيك في لاس فيغاس في نصف نهائي دوري الأمم (في الفترة بين 15-18 حزيران/يونيو)، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين كندا وبنما.

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