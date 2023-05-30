ايران حلّت مسألة أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي (اعلام)

طهران (أ ف ب) – أفادت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء أن ايران قامت بتسوية قسم من المسائل التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي وذلك قبل أيام من اجتماع الوكالة في فيينا.

© أليكس هالادا / ا ف ب/AFP

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بحسب وسائل الإعلام فإن ايران تؤكد انها قدمت ضمانات حول مسألة وجود مواد نووية في موقع مريوان غير المعلن عنه، في جنوب البلاد.

في 2022، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا حول مسائل "عالقة" بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها: مريوان وفارامين وتورقوز آباد في جنوب طهران.

وأفادت وكالة فارس ووسائل إعلام أخرى نقلا عن "مصادر مطلعة" أنه "مع تحسن العلاقات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (...) تم حل المسألة المتعلقة بأحد المواقع المفترضة".

وأضافت الوكالة "هذا ينهي تحقيق الوكالة" حول موقع مريوان الواقع بالقرب من بلدة آبادة.

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا الأسبوع المقبل في فيينا لاستعراض البرنامج النووي لإيران التي تتهمها بعض الدول بالسعي لامتلاك سلاح ذري وهو ما نفته طهران على الدوام.

خلال الاجتماع الماضي في آذار/مارس، تجنبت ايران قرارا جديدا من المجلس بفضل "اتفاقات ملموسة" ابرمت قبل أيام خلال زيارة المدير العام للوكالة رافاييل غروسي الى طهران.

منذ ذلك الحين، أكدت ايران أنها قامت بتسوية المسألة المرتبطة برصد جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83,7% وهو المستوى القريب من عتبة صنع قنبلة ذرية، في موقع مصنع فوردو تحت الأرض.

من جانب آخر تم نصب "عدد من الكاميرات" في "أحد المواقع النووية" لكنها ليست مشغلة حاليا كما أفادت وسائل الاعلام.

تؤكد طهران علنا أنها تؤيد استئناف المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

ومنذ نيسان/أبريل 2021، خاضت إيران وقوى كبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، الا أنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.

© 2023 AFP