دوري "أن بي ايه": ميامي يبلغ النهائي ويحرم بوسطن من عودة تاريخية

بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغ ميامي هيت نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، حارماً مضيفه بوسطن سلتيكس من عودة تاريخية، بعد فوزه عليه 103-84 الإثنين في المباراة السابعة الحاسمة ضمن نهائي المنطقة الشرقية.

© مادي ماير / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل جيمي باتلر 28 نقطة وقاد ميامي إلى نهائي الدوري على حساب بوسطن

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وكان بوسطن قلب تأخره 0-3 في أول ثلاث مباريات من السلسلة، محققاً عودة نادرة، وكان على بعد فوز واحد من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري يقلب تأخره 0-3 في الأدوار الاقصائية، من أصل 151 محاولة.

وكان بوسطن قد انتزع فوزه الثالث المثير في الرمق الأخير على أرض ميامي بفارق نقطة يتيمة.

لكن جيمي باتلر (28 نقطة) وكاليب مارتن (26) ورفاقهما كان لهما رأي آخر، إذ حققا الأهم في عقر دار الفريق الأخضر، ضاربين موعداً مع دنفر ناغتس في نهائي الدوري بدءاً من يوم الخميس.

واستفاد لاعبو المدرب إريك سبولسترا على أكمل وجه من اصابة مبكرة لنجم بوسطن جايسون تايتوم واهدار المضيف عدة تسديدات مبكرة.

© 2023 AFP