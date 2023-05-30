رولان غاروس: خروج مدفيديف من الدور الاول بخسارته امام البرازيلي سيبوث ويلد الـ172 عالميا

باريس (أ ف ب) – خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا من الدور الاول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارته المفاجئة أمام البرازيلي تياغو سيبوث ويلد الـ172 عالميا والصاعد من التصفيات 6-7 (5-7) و7-6 (8-6) و6-2 و3-6 و4-6 الثلاثاء.

© آن-كريستين بوجولا / اف ب

البرازيلي تياغو سيبوث ويلد يحتفل بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف في الدور الاول لبطولة رولان غاروس في كرة المضرب في 30 ايار/مايو 2023.

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وعانى مدفيديف الذي دخل البطولة بمعنويات عالية عقب تتويجه بلقب دورة روما لماسترز الالف نقطة، الأول له على الملاعب الترابية في مسيرته الاحترافية، وكان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مع الإسباني كارلوس ألكاراس الأول والصربي نوفاك ديوكوفيتش الثالث، الأمرين في المباراة الماراثونية التي استغرقت اربع ساعات و15 دقيقة وارتكب العديد من الأخطاء المزدوجة والمباشرة كلفته الخسارة الخامسة في الدور الاول لرولان غاروس في سبع مشاركات.

وقال البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا والذي حقق 69 نقطة فائزة: "لقد شاهدت دانييل يلعب في سنوات شبابي. لقد تحقق حلم الفوز على هذا النوع من اللاعبين في هذا الملعب".

واضاف "أردت فقط الحصول على زواياي الصحيحة، والوصول إلى الشبكة قدر الإمكان واستخدام ضربتي الأمامية قدر الإمكان ضده. أعتقد أن ذلك نجح بشكل جيد".

وتابع "عانيت من تشنجات في المجموعة الثانية ولم أستطع فعلاً أن أرسل بالطريقة التي أريدها لكنني حاولت تقديم أفضل ما لدي. أنا سعيد حقًا بالطريقة التي لعبت بها".

وحسم سيبوث ويلد الذي لم يحقق فوزًا في دورات رابطة اللاعبين المحترفين منذ شباط/فبراير 2022، المجموعة الاولى في صالحه بعد الاحتكام الى شوط فاصل 7-6 (7-5) في 67 دقيقة، وأهدر نقطتين لكسب المجموعة الثانية لكن مدفيديف أنقذ الموقف وحسمها في صالحه بشوط فاصل أيضا 7-6 (8-6) في 65 دقيقة.

وتابع الروسي أفضليته وكسب الثالثة بسهولة 6-2 في 41 دقيقة، لكن البرازيلي المغمور كسب الرابع 6-3 في 38 دقيقة.

وبلغت الاثارة ذروتها في المجموعة الخامسة الحاسمة، فتقدم البرازيلي 2-0 بعدما كسر إرسال الروسي الذي رد بشوطين متتاليين مدركا التعادل 2-2.

وتبادل اللاعبان كسر الارسال في الشوطين الخامس والسادس فاستمر التعادل 3-3 قبل أن ينجح البرازيلي في كسر ارسال الروسي للمرة الثالثة في المجموعة ويتقدم 4-3 ثم 5-3.

وكسب مدفيديف ارساله في الشوط التاسع مقلصا الفارق الى 4-5، وحذا حذوه البرازيلي في الشوط العاشر منهيا المجموعة في صالحه 6-4 في 44 دقيقة.

ويلتقي سيبوث ويلد في الدور المقبل مع الارجنتيني غيدو بيا او الفرنسي كنتان هاليس.

© 2023 AFP