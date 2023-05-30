رولان غاروس: شيفونتيك تبدأ حملة الدفاع عن لقبها بنجاح

باريس (أ ف ب) – استهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا بنجاح حملة الدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوجة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب رولان غاروس، بفوزها على الاسبانية كريستينا بوكسا 6-4 و6-0 الثلاثاء في الدور الاول.

البولندية إيغا شفيونتيك لحظة الارسال خلال مباراتها ضد الاسبانية كريستينا بوكسا في الدور الاول لبطولة رولان غاروس في 30 ايار/مايو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

واحتاجت البولندية المتوجة بلقب البطولة الفرنسية في عامي 2020 و2022، الى 73 دقيقة فقط لتحقيق الفوز الثاني على منافستها الاسبانية في ثاني مواجهة بينهما بعد الاولى في بطولة استراليا، أولى بطولات الغراند سلام، مطلع العام الحالي عندما خسرت شوطا واحدا فقط.

وتلتقي البولندية الساعية لأن تصبح أول لاعبة تنجح في الدفاع عن لقبها في رولان غاروس 16 عامًا وتحديدا منذ ثلاثية البلجيكية جوستين هينان (من 2005 الى 2007)، في الدور المقبل مع السويسرية يلينا إين-ألبون او الاميركية كلير ليو.

وواجهت شفيونتيك التي تحتفل بعيد ميلادها الحادي والعشرين غدا الاربعاء، صعوبة في بداية المباراة وخسرت ارسالها في الشوط الثالث (1-2)، لكنها ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 2-2.

ونجحت بوسكا في كسر إرسال الإسبانية في الشوط الخامس وتقدمت 3-2، وردت لها الأخيرة التحية في السادس مدركة التعادل 3-3 قبل ان تنجح البولندية في كسر ارسال بوكسا في الشوط العاشر وتنهي المجموعة في صالحها 6-4 في 51 دقيقة.

وتحسن اداء شفيونتيك في المجموعة الثانية وكسبتها نظيفة في 22 دقيقة بعدما كسرت ارسال الاسبانية في الأشواط الثاني والرابع والسادس.

وقالت البولندية التي رفعت رصيدها الى 55 فوزا في البطولات الاربع الكبرى بينها 22 في رولان غاروس "كانت الامور صعبة في المجموعة الاولى بسبب الرياح ولم ألعب جيدا ولا أتذكر متى لعبت بهذه الطريقة السيئة. أعتقد قبل ثلاث سنوات على الارجح، لكن مستواي تحسن في المجموعة الثانية ولعبت بطريقة افضل".

وعن مدى الضغوط التي تشعر بها من خلال الانتصارات التي تحققها سابالينكا وريباكينا وإمكانية إزاحتها عن صدارة التصنيف العالمي، قالت "لا يهمني ذلك، أنا أركز على نفسي ومبارياتي، أحاول تحسين مستواي في كل مرة وأسعى الى تحقيق الفوز. أعرف هذا الملعب جيدًا وأركز على المستقبل".

© 2023 AFP