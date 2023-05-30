"فترة صعبة" تُبعد فان در سار عن الرئاسة التنفيذية لأياكس

لاهاي (أ ف ب) – أعلن الحارس الهولندي الدولي السابق إدوين فان در سار، مغادرته منصبه كرئيس تنفيذي لنادي أياكس أمستردام، بعد فترة "بالغة الصعوبة" امتدت أكثر من عشرة أعوام مع فريق العاصمة العريق.

© غيريت فان كويلن / ا ن ب/ا ف ب

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وجاءت استقالة فان در سار بعد موسم هو الاسوأ لأياكس في 14 عاماً، إذ حلّ ثالثاً في الدوري المحلي، مختتماً مشواره بالخسارة أمام تفنتي 1-3 الاحد الماضي، بفارق ست نقاط عن أيندهوفن الثاني و13 عن فينورد البطل.

قال فان در سار (52 عاماً) الثلاثاء في بيان نشره النادي "بعد نحو 11 عاماً في مجلس الإدارة، لقد أنهيت عملي".

تابع الحارس السابق لأياكس، يوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنكليزيين الذي اعتزل اللعب في 2011 "لقد اختبرنا أموراً رائعة سوياً، لكنها كانت أيضاً فترة بالغة الصعوبة".

أخفق أياكس بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما أشارت تقارير صحافية الى ان جماهير النادي حمّلت فان در سار مسؤولية الفشل، بعد رحيل المدير الرياضي مارك أوفرمارس والمدرب إريك تن هاغ.

رحل أوفرمارس بعد إقراره بتوجيه رسائل غير لائقة لموظفة في النادي، فيما شدّ المدرب تن هاغ الرحال نحو مانشستر يونايتد.

وكشف فان در سار انه بحاجة "للابتعاد قليلاً، الخلود إلى الراحة والقيام بأمور أخرى".

بدوره، قال رئيس مجلس الرقابة بيير إرينغا إن النادي "أراد بقاء إدوين، لكنه اتخذ قراره. علينا احترام ذلك".

وكان عقد فان در سار يمتدّ حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

وشدّد إرينغا "لا يعكس الموسم الماضي كامل الفترة التي كان فيها مسؤولاً عن أياكس".

ويُعدّ فان در سار (130 مباراة دولية) من أفضل الحراس في تاريخ اللعبة، وقد أحرز دوري أبطال أوروبا مع أياكس في 1995 ويونايتد في 2008.

عاد إلى أياكس عام 2012 كمدير للتسويق قبل ان يرتقي بعدها بأربع سنوات إلى الرئاسة التنفيذية.

© 2023 AFP