مجلس الأمن الدولي يطلب تقييم بعثة الأمم المتحدة في العراق

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – مدّد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لمدّة عام مهمّة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، مطالباً بتقييم "أهمية" تفويضها.

© أحمد الربيعي / ا ف ب

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ويمدّد القرار الذي تمّ تبنّيه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الـ15، مهمة البعثة حتى 31 أيار/مايو 2024، مطالباً إياها بشكل خاص بالتركيز على مساعدة الحكومة العراقية من أجل إتمام المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات، وخصوصاً انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليمية في كردستان العراق، مقرّر إجراؤها في الخريف.

ويطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء "تقييم استراتيجي" للبعثة بحلول 31 آذار/مارس 2024.

ويجب أن يدرس هذا التقييم خصوصاً "التهديدات الحالية للسلام والأمن في العراق، والأهمية المستمرّة لمهام وأولويات البعثة"، وأن يقدّم "توصيات لتحسين تفويض يونامي وهيكل وموظفي البعثة لدعم الحكومة العراقية".

© 2023 AFP