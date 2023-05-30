مواصلة عملية ضد المهرّبين في ليبيا رغم الانتقادات (وزارة الدفاع)

طرابلس (أ ف ب) – أعلنت الحكومة الليبية التي مقرها طرابلس الثلاثاء استمرار العملية ضد شبكات المهرّبين في غرب البلاد، رغم الانتقادات.

© - / ا ف ب

مقر بلدية مدينة الزاوية في غرب ليبيا أثناء اغلاقه في 27 نيسان/ابريل 2023 احتجاجا على أنشطة جماعات مسلحة

إعلان اقرأ المزيد

وقالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس التي تعترف بها الأمم المتحدة إن "العملية الأمنية مستمرة حتى تحقيق أهدافها".

قُتل شخصان وأصيب آخرون الأحد في ضربات جوية نفذتها الحكومة استهدفت محيط مدينة الزاوية (غرب)، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ومسؤول منتخب في المدينة، حيث تشن الحكومة الليبية حملة ضد مواقع للمهربين.

وكانت الوزارة قد أعلنت الخميس أنها شنت غارات جوية على "عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي".

والثلاثاء، قالت الوزارة في بيانها "تحققت الأهداف المحددة من المرحلة الأولى للعملية بتدمير سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر وستة مخازن لتُجّار المخدرات (...) وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود".

واكدت الوزارة "دقة" ضرباتها ومراعاة "كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين"، داعية المواطنين إلى "التعاون التام مع القوات المسلحة والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة".

واعلنت اطلاق "مرحلة أخرى" من هذه العملية.

يأتي هذا الإعلان على الرغم من الانتقادات التي أثارها في بلد تتنافس فيه حكومتان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) وأخرى مقرها في الشرق، وسط فوضى أمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ودان مجلس النواب الليبي الذي مقره بشرق البلاد الاثنين القصف الذي استهدف الزاوية ووصفها بأنها "تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعى" في طرابلس.

وقالت السفارة الأميركية في طرابلس الاثنين إنها "قلقة من استخدام الأسلحة في المناطق التي يوجد فيها مدنيون ومن خطر تصعيد العنف"، مضيفة أنه يتعين على القادة الليبيين أن يفعلوا ما في وسعهم لنزع فتيل (النزاع) وحماية المدنيين".

واعتبرت لندن أنه "من غير المقبول" استخدام الأسلحة التي "تعرض حياة المدنيين للخطر"، داعية "جميع الأشخاص المعنيين إلى وقف التصعيد".

© 2023 AFP