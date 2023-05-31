الانتخابات العامة في زيمبابوي تجري في 23 آب/أغسطس

هراري (أ ف ب) – أعلنت السلطات في زيمبابوي الأربعاء أنّ الانتخابات العامّة التي يترقّب الناخبون منذ أشهر عدّة تحديد موعدها ويُتوقّع أن تكون حامية ستجري في 23 آب/أغسطس.

© جيكيساي نجيكيزانا / أ ف ب

امام محطة محروقات في هراري في 11 كانون الثاني/يناير 2019

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ونصّ مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الصادرة الأربعاء واطّلعت عليه وكالة فرانس برس أنّ الرئيس إيمرسون منانغاغوا "يحدّد يوم 23 آب/أغسطس 2023 موعداً للانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية وانتخابات أعضاء المجالس المحلية".

وأتى نشر هذا المرسوم غداة اتّهام زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا الرئيس المنتهية ولايته بالتسويف في عدم تحديد موعد للانتخابات.

ويتوقع أن يكون تشاميسا (45 عاماً) المنافس الرئيسي لمنانغوا (80 عاماً) في الانتخابات الرئاسية التي سيسعى خلالها الرئيس المنتهية ولايته للفوز بولاية ثانية.

ويتّهم حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" المعارض حزب "زانو-بي إف" الحاكم بقمع أنصاره.

ومنعت السلطات المعارضة من تنظيم عدد من الاجتماعات وأوقفت عدداً من قادتها، بمن فيهم نواب، بدعوى تنظيمهم اجتماعات غير قانونية.

وإثر الإعلان عن موعد الانتخابات، حضّ حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" في تغريدة على تويتر الناخبين على التوجّه إلى صناديق الاقتراع من أجل "أداء دورهم في بناء مستقبل البلاد".

ويمسك حزب "زانو-بي إف" بالسلطة في زيمبابوي منذ استقلالها في 1980.

© 2023 AFP