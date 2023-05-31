الصين تريد تعزيز تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي

بكين (أ ف ب) – اتفق الرئيس الصيني شي جينبينغ ومسؤولون حكوميون كبار خلال اجتماع على الحاجة إلى تعزيز تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الأربعاء.

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طالبتان تشاهدان أسماكًا آلية في مؤسسة تعليمية للذكاء الاصطناعي في هاندان بمقاطعة خبي شمال الصين في 25 أيار/مايو 2023

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وجرى الاتفاق خلال قمة للحزب الشيوعي الصيني على "تحسين مراقبة بيانات الشبكة والذكاء الاصطناعي"، بحسب المصادر نفسها.

وقال المسؤولون بعد الاجتماع "يجب أن نستعد لأسوأ الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة وأن نكون مستعدين لمقاومة الرياح العاتية والمياه الهائجة وحتى العواصف الخطيرة"، بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وصرّح الرئيس شي جينبينغ "لقد ازداد تعقيد وخطورة قضايا الأمن القومي التي تواجه بلادنا بشكل كبير".

كانت السلطات الصينية قد أعلنت في نيسان/أبريل أنها ستفرض "فحصا أمنيا" على الأدوات المطورة في الصين وتستند إلى الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي".

وقدمت مشروع قانون يهدف إلى ضمان "التنمية الصحية والتطبيق النموذجي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية".

أتاحت إدارة الفضاء السيبراني الصينية مشروع اللوائح التنظيمية للتعليق العام، ومن المرجح أن يتم تبنيه.

وتم الكشف عن النص تزامنا مع إعلان العديد من شركات التكنولوجيا الصينية مثل "بايدو" و"علي بابا" و"جاي دي.كوم" و"بيت دانس" (الشركة الأم لتيك توك) في الأسابيع الأخيرة أنها تعمل على نماذج روبوت محادثة خاص بها على أمل تكرار نجاح "تشات جي بي تي" الأميركي.

أعلنت الصين عن خطط طموحة لتصبح رائدة على مستوى العالم في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وتقدّر شركة الاستشارات ماكينزي أن هذا القطاع يمكن أن يساهم بحلول ذلك بنحو 600 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي كل عام.

© 2023 AFP