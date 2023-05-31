برايسي-وليامس يرى أن جاكوبس يتهرب من المنافسة

باريس (أ ف ب) – قال الأميركي مارفن برايسي-وليامس، حامل فضية بطولة العالم في سباق 100 م، إن على البطل الاولمبي الايطالي مارسيل جاكوبس أن يترجم أقواله الى أفعال بعد انسحاب الاخير من مواجهة مرتقبة بسبب الاصابة.

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يصل برايسي-وليامس الى لقاء مونتروي في ضواحي باريس الاربعاء بعد أن حقق زمن 10.03 ثوان في لوس أنجليس الاسبوع الماضي.

ولكنه يفكر منذ الآن بالتحدي الاكبر الصيف المقبل في بطولة العالم لألعاب القوى، وتحديدًا مع حامل ذهبية بطولة العالم العام الماضي الاميركي فريد كيرلي وجاكوبس الذي حقق فوزًا صادمًا في أولمبياد طوكيو في صيف 2021.

في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أشار برايسي-وليامس إلى أن جاكوبس تعمد الانسحاب من السباق ضد كيرلي في لقاء الرباط ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى الأحد الماضي بعد أن صرح أنه يعاني من إصابة في الظهر.

قال في هذا الصدد "أريد أن أتغلب على مارسيل أكثر مما أرغب في التنفس. إنه أحد العدائين الذين لم أفز عليهم بعد ويتكلم كثيرًا بالنسبة لشخص لا يركض".

وتابع "لذا أتطلّع للمنافسة ضده. إنه البطل الاولمبي الحالي لذا من الطبيعي أن الجميع يرغب في التفوّق عليه. أتوق لمواجهته، خاصة أنه سبق أن تغلب عليّ مرتين. إنه العداء الوحيد الحالي الذي لم أتفوّق عليه بعد".

أما عن المنافسة ضد كيرلي فقال "فريد هو المنافس المفضل لدي. إنه من العدائين الذين تعرف أنه سيكون في أعلى مستوياته عندما يقف على خط الانطلاق".

وتابع "لا يخاف شيئًا. يجعلك ترفع مستواك إلى مكان قد لا يكون ممكنًا حتى بالنسبة لبعض الأشخاص".

استخدم برايسي-وليامس (29 عامًا)، رموزًا تعبيرية لوجه يضحك على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان جاكوبس انسحابه من لقاء الرباط ضد كيرلي.

علّق في هذا الصدد "أنا لا أسخر من إصابات أحد ولكن الأمر كان ملائمًا هنا. كان الوقت كي تتسابق ضد العدائين الذين كنت تتهرب منهم منذ الأولمبياد ومن ثم حصل ذلك والآن لا نعرف متى سنتنافس مجددًا".

وتابع "في مرحلة ما عليك أن تأتي وتقف على خط الانطلاق. أراد الجميع هذه المواجهة بين بطل العالم والبطل الأولمبي. عدم مواجهتنا أمر ليس جيدًا لأحد...".

وأعلن الاتحاد الايطالي لألعاب القوى الثلاثاء أن جاكوبس انسحب أيضًا من لقاء فلورنسا المقرر الجمعة.

وغاب جاكوبس عن معظم الموسم الماضي بما في ذلك بطولة العالم، بسبب مشاكل صحية.

© 2023 AFP