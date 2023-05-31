بطولة إنكلترا: برنتفورد يضمّ الحارس الهولندي فليكن

لندن (أ ف ب) – تعاقد نادي برنتفورد الإنكليزي مع الحارس الهولندي ماك فليكن قادماً من فرايبورغ الألماني، بصفقة مقدّرة بـ13 مليون دولار أميركي الأربعاء.

© توماس كينتسلي / ا ف ب

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وسيوقع فليكن على عقد لأربع سنوات بعد اكمال الأوراق الضرورية لحصوله على تصريح عمل.

وقد يحلّ الحارس البالغ 29 عاماً والذي خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب البرتقالي، بدلاً من الإسباني دافيد رايا المرتبط بالانتقال إلى ناد آخر.

قال مدرب برنتفورد الدنماركي توماس فرانك "نحن سعداء للتوقيع مع مارك. هو لاعب نوعيته مميزة سيعزّز مجموعة حراسنا".

تابع "يملك خبرة كبيرة وينضمّ الينا بعد موسمين رائعين مع فرايبورغ (الألماني)، الذي خاض موسماً مميزاً في البوندسليغا حيث حلّ خامساً وتأهل إلى يوروبا ليغ".

بدأ فليكن مسيرته في هولندا قبل الانتقال إلى ألمانيا حيث لعب مع ألمانيا آخن، غرويثر فورث، دويسبورغ وفرايبورغ.

استهل مشواره مع هولندا في آذار/مارس 2022، واحتفظ بنظافة شباكه في 13 مباراة من أصل 34 في الدوري الألماني، ليكون الأفضل في الموسم الماضي لهذه الناجية.

وأضاف فرانك ان رايا بمقدوره ترك النادي بعد أربعة مواسم ناجحة. لكنه حذّر باقي الأندية من وجوب انفاق 40 مليون جنيه استرليني (49.5 مليون دولار) لضم الحارس البالغ 27 عاماً.

© 2023 AFP