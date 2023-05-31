رولان غاروس: ألكاراس يخسر مجموعة ويبلغ الدور الثالث

باريس (أ ف ب) – بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب رولان غاروس بفوزه على الياباني تارو دانيال تارو 6-1 و3-6 و6-1 و6-2 الاربعاء في الدور الثاني.

الاسباني كارلوس ألكاراس خلال المباراة ضد الياباني تارو دانيال في الدور الثاني لبطولة رولان غاروس في 31 ايار/مايو 2023.

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واستهل الكاراس البالغ من العمر 20 عاما والساعي إلى لقبه الكبير الثاني بعد فلاشينغ ميدوز العام الماضي، المباراة بقوة وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6-1 في 35 دقيقة، بعدما كسر إرسال الياباني في الشوطين الثاني والسادس.

لكن الياباني المصنف 112 عالمياً رد بقوة في المجموعة الثانية وكسر إرسال الإسباني في الشوط الثاني وتقدم 2-0 ثم 3-0 وحافظ على تقدمه حتى أنهاها في صالحه 6-3 في 44 دقيقة.

لكن ألكاراس استعاد توازنه في المجموعة الثالثة وتقدم 5-0 بعدما كسر ارسال دانيال في الشوطين الثاني والرابع، قبل أن يحسمها في صالحه 6-1 في 30 دقيقة.

وتبادل اللاعبان كسر الارسال في بداية المجموعة الرابعة، قبل أن يفعلها ألكاراس للمرتين الثانية والثالثة في الشوطين الخامس والشوط السابع فتقدم 5-2 وأنهاها في صالحه 6-3 في 31 دقيقة.

وقال ألكاراس "أنا سعيد بالفوز اليوم، لم يكن الأمر سهلاً بالنظر إلى الظروف المناخية وخصوصا الرياح، وكان يتعين عليّ التأقلم معها وأنا سعيد بالمستوى الذي قدمته في هذه الظروف".

وأضاف "لم يكن الفوز سهلا أيضاً بسبب المستوى الرائع الذي لعب به تارو الذي صعَّب مهمتي".

ويلتقي ألكاراس في الدور المقبل مع الكندي دينيس شابوفالوف.

© 2023 AFP