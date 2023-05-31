رولان غاروس: تسيتسيباس الى الدور الثالث من دون عناء

باريس (أ ف ب) – بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف العام 2021، الدور الثالث من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الاربعاء على الاسباني روبرتو كارباييس بايينا (57) بنتيجة 6-3، 7-6 (7/4)، 6-2.

© ايمانويل دونان / ا ف ب

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يحتفل بعد بلوغه الدور الثالث في بطولة رولان غاروس بعد فوزه على الاسباني روبرتو كارباييس بايينا في 31 أيار/مايو 2023

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ولا يزال المصنف خامسًا عالميًا يبحث عن لقب أول كبير في مسيرته بعد وصوله الى نهائيين، ثانيهما مطلع العام في بطولة أستراليا المفتوحة عندما سقط أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

يلتقي تاليًا مع الارجنتيني دييغو شفارتسمان او البرتغالي نونو بورغيش.

قال اللاعب الذي لا يزال يبحث عن لقب أول هذا العام بعد حلوله وصيفًا في دورة برشلونة أيضًا عن الاجواء الملائمة "أحب ارتداد الكرة عندما يكون الطقس جافًا ومشمسًا. العام الماضي عانيت قليلا بسبب المطر ولم يناسبني كثيرًا في بعض الاحيان".

وكان تسيتسيباس قد عانى في الدور الاول في باريس بعد أن احتاج لأربع مجموعات للتغلب على التشيكي ييري فيسيلي المصنف 455 عالميًا.

كما بلغ الايطالي فابيو فونيني الدور الثالث بفوزه على الاسترالي جايسون كوبلر 6-4، 7-6 (7/5)، 6-2.

لدى السيدات، عوّضت الاوكرانية إيلينا سفيتولينا تأخرها بمجموعة لتخرج فائزة على الاسترالية ستورم هانتر 2-6، 6-3، 6-1 وتبلغ الدور الثالث.

وتخوض سفيتولينا، المصنفة ثالثة عالميًا سابقًا و192 راهنًا، أول بطولة كبرى منذ أستراليا 2022، بعد أن عادت من إجازة الأمومة، كما أخذت قسطاً من الراحة بسبب مشاكل صحية والإرهاق الذهني بعد غزو روسيا لبلدها.

تلتقي تاليًا مع الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة أو الروسية أنا بلينكوفا.

كما تأهلت جيسيكا بيغولا، المصنفة ثالثة عالميًا، الى الدور الثالث بعد انسحاب الايطالية كاميلا جورجي عندما كانت الاميركية متقدمة 6-2.

تلتقي تاليًا مع البلجيكية إليز مرتنز الفائزة على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-3، 7-6 (7/3).

وأطاحت الاميركية بيتون ستيرنز اللاتفية يلينا أوستابنكو بطلة العام 2017 بفوزها عليها 6-3، 1-6، 6-2.

© 2023 AFP