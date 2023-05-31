رولان غاروس: ديوكوفيتش بصعوبة الى الدور الثالث

باريس (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثالثاً عالمياً الدور الثالث لبطولة فرنسا الكبرى، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب رولان غاروس بفوزه الصعب على المجري مارتون فوتشوفيتش 7-6 (7-2) و6-0 و6-3 في ساعتين و44 دقيقة الأربعاء في الدور الثاني.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته ضد المجري مارتون فوتشوفيتش في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب في 31 أيار/مايو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

وبدت معاناة ديوكوفيتش منذ الشوط الأول حيث استغرق ست دقائق لكسبه، ثم احتاج إلى سبع دقائق لكسب الثاني وكسر ارسال المجري والتقدم 2-0 و3-0 و5-2 وسنحت له فرصة حسم النتيجة في الشوط التاسع والارسال بحوزته لكن فوتشوفيتش رد التحية بكسر إرساله وتقليص الفارق الى 4-5 ثم أدرك التعادل 5-5 و6-6 فارضا شوطا فاصلا حسمه 7-2 وبالتالي المجموعة 7-6 في 90 دقيقة.

وضرب ديوكوفيتش بقوة في المجموعة الثانية وكسبها نظيفة 6-0 في 35 دقيقة.

وتابع ديوكوفيتش افضليته وكسر ارسال المجري في الشوط الاول للمجموعة الثالثة، بيد أن الاخير رد له التحية مباشرة مدركا التعادل 1-1.

ونجح ديوكوفيتش في كسر ارسال المجري في الشوطين الخامس والسابع وتقدم 5-2 قبل ان يكسر ارسال المجري في الشوط الثامن وينهيها في صالحه 6-3 في 39 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش "كانت مباراة قوية خصوصا في المجموعة الاولى ولكنني نجحت في ايجاد الحلول بعد ذلك وقدمت أفضل مستوياتي إذا صح التعبير".

وأضاف "مارتون لم يكن لديه ما يخسره اليوم ولست متفاجئا بمستواه، كنت أتوقع أنه سيلعب بهذه الطريقة بإمكانه اللعب بطريقة رائعة على جميع الأراضي".

ويسعى الصربي الى لقبه الثالث في رولان غاروس والثالث والعشرين في البطولات الكبرى لفض شراكة الرقم القياسي مع الإسباني رافايل نادال الغائب الأبرز عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة.

© 2023 AFP