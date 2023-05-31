كأس إنكلترا: مهاجم يونايتد مارسيال يغيب عن النهائي بمواجهة سيتي للاصابة

لندن (أ ف ب) – يغيب المهاجم الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد بمواجهة الجار اللدود بطل الدوري سيتي في نهائي مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، جراء تعرضه لاصابة في أوتار ركبته حسب ما أفاد نادي "الشياطين الحمر".

© أولي سكارف / ا ف ب

مهاجم مانشستر يونايتد الفرنسي أنتوني مارسيال يحتفل بهدفه في مرمى تشلسي في الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد في مانشستر في 25 أيار/مايو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وأعلن يونايتد في بيان مساء الثلاثاء "أصيب اللاعب الدولي الفرنسي في أوتار الركبة في وقت متأخر من المباراة في الفوز على فولهام 2-1 على استاد أولد ترافورد يوم الأحد" ضمن منافسات المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتابع "كشفت الفحوصات عن تمزق في العضلات سيحرم اللاعب البالغ 27 عاماً من المباراة في ويمبلي" نهاية الأسبوع الحالي.

ورغم معاناته من الاصابات المتكررة، إلا أن مارسيال سجل 9 أهداف في 29 مباراة خاضها هذا الموسم.

وكان مارسيال الذي لم يلعب أساسياً سوى في 11 مباراة من 21 في الدوري، يأمل في أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية ليونايتد في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي الشهير في لندن بمواجهة سيتي الساعي لتحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري-الكأس-دوري الأبطال).

وأنهى يونايتد منافسات بريميرليغ في المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما ظفر سيتي باللقب للموسم الثالث توالياً وللمرة التاسعة في تاريخه.

© 2023 AFP