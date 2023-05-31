مونديال تحت 20 سنة: البرازيل بعشرة لاعبين تنهي مشوار تونس في ثمن النهائي

بوينوس ايرس (أ ف ب) – أنهى المنتخب البرازيلي بعشرة لاعبين مشوار نظيره التونسي في مونديال تحت 20 عاماً في كرة القدم المقام في الأرجنتين، في الدور ثمن النهائي عندما تغلب عليه 4-1 الأربعاء على ملعب "سيوداد دي لا بلاتا".

لاعب وسط البرازيل أندري سانتوس يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى تونس (2-0) في ثمن نهائي مونديال الشباب تحت 20 عاما في الارجنتين في 31 أيار/مايو 2023.

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وسجل ماركوس ليوناردو (11 من ركلة جزاء) والقائد أندري سانتوس (31 و90+10) وماتيوس مارتينز (90+1) و (90+11) أهداف البرازيل التي لعبت شوطا كاملا بعشرة لاعبين اثر طرد قطب دفاعها روبرت رينان في الدقيقة 45.

في المقابل، سجل جبريل عثمان الهدف الوحيد لتونس في الدقيقة الثالثة عشرة من الوقت بدل الضائع.

وحسمت البرازيل نتيجة المباراة في شوطها الأول، فافتتحت التسجيل مبكرا من ركلة جزاء اقتنصها مهاجم سانتوس ليوناردو عندما استغل كرة خاطئة من المدافع علي سعودي إلى حارس مرماه ادريس العرفاوي الذي حاول تشتيتها فأعاق المهاجم البرازيلي داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه قوية داخل المرمى (11).

وهو الهدف الرابع لليوناردو في البطولة فلحق بمهاجم إيطاليا تشيزاري كاسادي في صداة لائحة الهدافين.

وعزز لاعب وسط فاسكو دي غاما أندري سانتوس تقدم البرازيل بتسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة على طبق من ذهب من ليوناردو خلف الدفاع داخل المنطقة أسكنها على يمين الحارس العرفاوي (31).

وتلقت البرازيل ضربة موجعة بطرد قطب دفاعها ونادي سان بطرسبورغ الروسي رينان اثر اعاقته مهاجم الأهلي المصري محمد الضاوي لحظة انفراده بحارس مرمى بالميراس كايكي بيريرا (45).

واندفع المنتخب التونسي مطلع الشوط الثاني بحثا عن التعادل من خلال استغلال النقص العددي لنظيره البرازيلي لكن دون فعالية باستثناء تسديدة لاعب وسط ليون الفرنسي شيم الجبالي من حافة المنطقة ابعدها الحارس بيريرا الى ركنية لم تثمر (68)، ورأسية للبديل مهاجم سانت إتيان الفرنسي جبريل عثمان اثر تمريرة للجبالي مرت بجوار القائم الايمن (70).

ونجح البديل مهاجم النجم الساحلي راقي العوني في تقليص الفارق عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الضاوي داخل المنطقة فهيأها لنفسه على فخذه الأيمن وسددها بالقدم اليمنى على يمين الحارس بيريرا (77)، لكنه ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد بداعي لمسة يد على المهاجم التونسي قبل التسديد.

ووجه لاعب وسط واتفورد الانكليزي ماتيوس مارتينز، بديل ليوناردو، الضربة القاضية لتونس بتسجيله الهدف الثالث اثر هجمة مرتدة سريعة تلقى على اثرها كرة داخل المنطقة من لاعب وسط فاسكو دي غاما فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (90+1).

وختم القائد سانتوس المهرجان بهدف رابع طبق الأصل للثالث من هجمة مرتدة سريعة مرر على اثرها كرة من البديل جيوفاني من منتصف الملعب فانطلق وسددها من حافة المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس العرفاوي (90+10).

وسجل عثمان هدف الشرف لتونس مستغلا دربكة أمام المرمى في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها المنتخب التونسي الدور ثمن النهائي لمونديال الشباب.

ونجحت تونس في حجز بطاقتها الى ثمن النهائي كأحد أربعة منتخبات أنهت الدور الأول في المركز الثالث مستفيدة من فوز فرنسا على هندوراس 1-3 في الجولة الثالثة الاخيرة لمنافسات المجموعة السادسة.

وأنهت تونس الدور الاول في المركز الثالث للمجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط من فوز على العراق 3-0 في الجولة الثانية وخسارتين أمام إنكلترا في الجولة الاولى والأوروغواي في الجولة الثالثة بنتيجة واحدة 0-1.

وتلتقي البرازيل في ربع النهائي مع اسرائيل.

وبلغت كولومبيا الدور ربع النهائي أيضا بفوزها الكبير على سلوفاكيا بخمسة أهداف لأوسكار كورتيس (48 و90+4) وجاسر أسبرييا (50) وتوماس أنخل غوتييريس (52 و63) مقابل هدف لتيموتي يامبور (87).

ولحق كورتيس بثنائي صدارة الهدافين البرازيلي ليوناردو والايطالي كاسادي برصيد أربعة أهداف.

وتلتقي كولومبيا في ربع النهائي مع انكلترا او ايطاليا.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي بفوز الاولى على على نيوزيلندا 4-0، والثانية على أوزبكستان 1-0 الثلاثاء.

وتلعب الولايات المتحدة مع غامبيا او الاوروغواي.

© 2023 AFP