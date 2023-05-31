نهائي "أن بي ايه": دنفر المتعطش للقب أوّل لوقف مفاجأة ميامي

دنفر (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – يستهل دنفر ناغتس الخميس أوّل نهائي له في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، معوّلاً على عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش، لوقف مفاجأة ميامي هيت الذي خالف التوقعات مقصياً بطل ووصيف منطقته الشرقية.

© ماتيو ستوكمان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

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وسيتبارز يوكيتش، أفضل لاعب مرّتين في الدوري، مع جيمي باتلر نجم ميامي الذي احتاج الى ملحق مؤهل (بلاي إن) لبلوغ الأدوار الاقصائية (بلاي أوف)، إذ حلّ في المركز الثامن في منطقته الشرقية.

وتنطلق سلسلة الدور النهائي الخميس في دنفر، المرتفعة 1600 م عن سطح البحر، فيما يحرز اللقب الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة. ويستضيف دنفر أربع مباريات ممكنة، نظراً لترتيبه الأفضل في الدوري المنتظم.

وهذه أول مشاركة لدنفر في الدور النهائي، منذ ظهوره الأول في الدوري عام 1976. وبعد 46 عاماً، نال دنفر هذا الموسم احترام الجميع، بعد تصدره ترتيب منطقته الغربية.

قال مدربه مايكل مالون "هدفنا احراز الدوري، لذا علينا القيام بعمل كبير".

تابع "يحظى بعض رعاة البقر في جبال روكي بقليل من الاحترام منذ سنوات. يمكنك الجلوس هنا والتذمّر من ذلك، أو عليك الاقتناع بهويتك وبما تملك".

أردف مالون "حتى نفوز بالدوري، سيستمر الناس بقول ذلك عنا. وهذا ما يحفّزنا. بلوغ النهائي لا يحقق ذلك.. بل الفوز بلقب الدوري".

وبلغت معدلات لاعب الارتكاز يوكيتش (28 عاماً و2.11 م) 24.5 نقطة و11.8 متابعة و9.8 تمريرات حاسمة هذا الموسم، فيما كانت نسبة تسديده الميداني الأفضل (63.2%).

قال بام أديبايو لاعب ارتكاز ميامي ان مفتاح ابطاء يوكيتش هو "اجباره على التسديد بصعوبة"، مضيفاً "الأهم بالنسبة الينا هو تقليص عدد تمريراته الحاسمة. يبدو الكلام أسهل من الفعل".

وإلى جانب يوكيتش، يملك ناغتس عمقاً في تشكيلته مع الجناح الكندي جمال موراي، الغائب عن كامل موسم 2022 لاصابة قوية بأربطة ركبته اليسرى. بلغ معدل تسجيله في الأدوار الاقصائية 27.7 نقطة.

قال يوكيتش "أنا سعيد جداً من أجل جمال. هو لاعب مميّز. كان أفضل لاعبينا منذ الدور الأوّل، وتقدّم بقوّة. حتى إذا لم يسدّد، لعبت طاقته دوراً جيداً. لا يزال يقاتل".

وبلغ معدل مهاجمي دنفر مايكل بورتر جونيور، أرون غوردون، بروس براون وكنتافيوس كالدويل-بوب بين 10 و15 نقطة في البلاي أوف، مقدّمين أدوار داعمة جعلت من ناغتس قوة ضاربة، ساهمت في تخطيه مينيسوتا 4-1 في الدور الأول من البلاي أوف، ثم فينيكس صنز 4-2 في نصف نهائي الغربية، قبل الاجهاز على لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس 4-0 في نهائي الغربية.

قال موراي "عندما نلعب بالاتجاه الصحيح، تصبح الامور سهلة. الجميع يستفيد عندما نلعب من أجل بعضنا البعض، ونحن نطبّق ذلك منذ فترة. نقدّم أسلوباً بعيداً عن الأنانية".

أضاف اللاعب العائد بقوة من الاصابة والذي ارتاح فريقه أياماً أكثر من ميامي العالق في سلسلته الطويلة مع بوسطن "لدينا أربعة انتصارات متبقية. أوّل فريق لناغتس يحرز اللقب. نريد أن نستفيد من هذه الفرصة".

هيت التصاعدي

للقيام بذلك، يتعيّن على ناغتس تخطي ميامي هيت قاتل الكبار، الذي أصبح ثاني فريق في تاريخ الدوري يحتل المركز الثامن منطقته ويبلغ النهائي، بعد نيويورك نيكس في 1999 عندما خسر أمام سان أنتونيو سبيرز.

احتاج ميامي هيت للمسات ساحرة من جيمي باتلر من أجل بلوغ نهائي الدوري © مادي ماير / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

ويبحث هيت عن اللقب الرابع في تاريخه بعد 2006 و2012 و2013، فيما بلغ نهائي الدوري للمرة السابعة والأولى منذ 2020 عندما خسر أمام لوس أنجليس ليكرز.

ميامي الذي خسر مباراتين في الدوري المنتظم ضد دنفر، استهل الملحق المؤهل إلى البلاي أوف بخسارة ضد أتلانتا، قبل التغلّب على شيكاغو بولز في المباراة الفاصلة.

أذهل لاعبو المدرب إريك سبولسترا المتصدر ميلووكي باكس في الدور الأول (4-1)، أقصوا نيويورك نيكس (4-2)، ثم تجنّبوا في مباراة سابعة عودة قوية كادت تكون تاريخية من بوسطن سلتيكس الوصيف بعد تقدّمهم المفاجئ 3-0.

قال سبولسترا الذي يعوّل أيضاً على كايل لاوري، كايليب مارتن، غايب فنسنت، دنكان روبنسون وماكس ستروس "لدينا بعض المقاتلين الرائعين في غرفة الملابس. يحبّون التحدي".

تابع سبولسترا الذي يشرف على ميامي منذ 2008 وقاده إلى لقبي 2012 و2013 "لا تجري الرياح دوماً كما تشتهي. تحدث نكسات لا مفرّ منها وتتعامل معها بشكل جماعي. بمقدورها استنزافك وتقوّض فريقاً. مع هذه المجموعة، جعلتنا أقوى وأقرب من بعضنا وأكثر قساوة".

وتبلغ معدلات النجم باتلر 28.5 نقطة، 7 متابعات و5.7 تمريرات حاسمة في الأدوار الاقصائية، لكن "جيمي باكتس" البالغ 33 عاماً يريد المزيد "لا أحد يكتفي بما لديه. لم نقم بأي شيء بعد. لا نلعب فقط لكسب لقب المنطقة الشرقية. نلعب للفوز بكامل الشيء".

ويروق لزميله أديبايو أن يكون فريقه الأقل حظوظاً وترشيحاً لنيل اللقب "عندما تمرّ بما بمررنا به هذا الموسم، بعدما استبعدنا الناس، وأن تكون على بُعد أربع مباريات من احراز اللقب، فهذا يعني الكثير: لا نستسلم والجميع متحدون".

© 2023 AFP