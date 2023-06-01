بطولة فرنسا: غالتييه يؤكد أن سان جرمان لن يحتفل باللقب احتراماً لحارسه ريكو

باريس (أ ف ب) – أكد مدرب باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، كريستوف غالتييه الخميس أن فريقه لن يحتفل بفوزه بلقبه الحادي عشر في تاريخه احتراما لحارسه البديل الإسباني سيرجيو ريكو الذي يرقد في المستشفى جراء تعرضه لاصابات خطيرة اثر سقوطه عن صهوة جواد.

مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه خلال تمارين فريقه على ملعب سان جرمان اون لي غرب باريس في الأول من حزيران/يونيو 2023

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وقال غالتييه في مؤتمر صحافي قبل مباراة سان جرمان على ملعبه أمام ضيفه كليرمون السبت ضمن منافسات المرحلة 38 الأخيرة "تدركون أننا لن نقيم حفلة، إنه أسبوع صعب للغاية، لقد تأثرنا جميعاً، لقد ذهبنا مساء السبت من لقب بطولة مع بضعة أكواب من الشمبانيا إلى الاستيقاظ صباح الأحد أكثر من مؤلم".

وأضاف "علينا أن نتحلى بالكثير، والكثير من ضبط النفس، وأن نجلب الكثير، والكثير، والكثير من الدعم، ونحافظ على الأمل".

ولا يزال الحارس الإسباني الدولي يرقد في المستشفى في إشبيلية في حالة خطيرة.

وأردف غالتييه "المعلومات التي لدينا تأتي من خلال البيانات الصحافية الصادرة عن مستشفى إشبيلية. طبيبنا على اتصال دائم بالطاقم الطبي والأسرة، ليس لدينا مزيد من المعلومات" مشدداً "سيرجيو هو فتى قوي، قوي من الناحية البدنية، مع ما يمكننا القيام به نحاول إرسال ردود فعل إيجابية ودعم كل المقربين منه".

وسادت أجواء من الحزن نادي العاصمة خلال تمارين الاسبوع الحالي جراء القلق على حالة ريكو الصحية، في حين قال غالتييه "من الواضح أن الجميع متأثر بشدة، نحاول بطريقة ما تصفية أذهاننا من خلال التمارين التي لا علاقة لها بالتحضير للمباراة، ونتأكد من أننا نغيّر مسار تفكيرنا".

وأكد المدرب الفرنسي أن المجموعة "متحدة للغاية"، وترسل "الكثير من المشاعر الإيجابية والطاقة لسيرجيو وزوجته ووالدته وأحبائه"، وختم قائلاً بالنسبة لريكو الذي "يقاتل كل يوم، كل ساعة كل دقيقة"، لن يكون هناك +تكريم+ مساء السبت ولكن "رسالة دعم، أمل. سنلعب هذه المباراة لأنه يتعيّن علينا أن نلعبها مع أفضل سلوك ممكن".

© 2023 AFP