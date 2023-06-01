تايبيه تعلن توقيع الولايات المتحدة وتايوان اتفاقا تجاريا الخميس

تايبيه (أ ف ب) – ستوقّع الولايات المتحدة وتايوان اتفاقا تجاريا "تاريخيا" الخميس، على ما قالت تايبيه، وهو إعلان قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

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صورة مؤرخة في 31 أيار/مايو 2023 لامرأة تحمل مظلة على أحد الجسور في مدينة تايبيه

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وقال مكتب المفاوضات التجارية في تايبيه إن المجموعة الأولى من هذه الاتفاقات التي أُعدّت في إطار "مبادرة الولايات المتحدة وتايوان للتجارة في القرن الحادي والعشرين" ستوقّع في واشنطن عند الساعة 10,00 (14,00 ت غ)، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة وتايوان أطلقتا محادثات تجارية ثنائية في حزيران/يونيو 2022، في تحدٍ لبكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها وترفض أن تكون لديها علاقات رسمية مع دول أجنبية.

ويربط الولايات المتحدة وتايوان منذ 1994 "إطار" للتجارة والاستثمار. كذلك، انضمت تايبيه إلى منظمة التجارة العالمية في 2002 ما ساهم في نمو التجارة الثنائية.

وتُعد الولايات المتحدة أهم شريك ومورد أسلحة لتايوان.

وأعربت الصين عن استيائها من التقارب خلال السنوات الأخيرة، بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي رغم غياب العلاقات الرسمية، توفر لهذه المنطقة دعما عسكريا كبيرا.

وقال الناطق باسم الحكومة آلن لين للصحافيين في تايبيه "الاتفاق الذي سيوقَّع الليلة ليس تاريخيا فحسب بل يمثّل أيضا بداية جديدة".

ومن ِشأن هذا الاتفاق أن يساهم في زيادة التجارة بين واشنطن وتايبيه من خلال تنسيق الضوابط الجمركية والإجراءات التنظيمية ووضع تدابير لمكافحة الفساد.

بالنسبة إلى تايوان، هذا الاتفاق التجاري هو "الأكثر شمولا" الذي يوقّع مع الولايات المتحدة منذ العام 1979.

© 2023 AFP