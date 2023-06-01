توقف بث قنوات "بي ان" القطرية على شبكة "اتصالات" الإماراتية

دبي (أ ف ب) – أوقفت شركة "اتصالات"، أحد مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين في الإمارات، بثّ قنوات مجموعة "بي ان سبورتس" القطرية الخميس، بعد فشل التوصل إلى اتفاق على "تمديد الشراكة"، حسبما أفاد الطرفان.

شعار شبكة "بي إن سبورتس" في صورة التقطت في 24 أيار/مايو 2012

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وتوقّف بث قنوات المجموعة القطرية التي تنقل كبرى دوريات كرة القدم الاوروبية ودوري كرة السلة الأميركي "أن بي إيه" ومسابقات رياضية مهمة أخرى، بعدما أبلغت المجموعة الإماراتية زبائنها قبل أيام بالخطوة.

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وكتبت على موقعها أنّ "قنوات بي ان (...) قد لا تكون متاحة اعتبارًا من 01 حزيران/يونيو 2023"، من دون ان توضح الأسباب وراء ذلك.

في الدوحة، أوضح متحدث باسم المجموعة القطرية في بيان ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أنه جرت "محادثات مطولة حرصنا خلالها على تجديد الشراكة المستمرة منذ 10 سنوات مع +اتصالات+، لكن يؤسفنا عدم تمديد الشراكة".

ويتواصل بث قنوات "بي ان" في الإمارات عبر مزود خدمات الاتصالات الآخر "دو"، وعبر الشبكة الفضائية التابعة للمجموعة القطرية، وعبر منصة "تود".

وكان قد توقّف بث قنوات المجموعة لفترة وجيزة في الإمارات بعد قطع أبوظبي والرياض والمنامة والقاهرة العلاقات مع الدوحة في 2017 على خلفية نزاعات سياسية. وانتهت المقاطعة باتفاق على استئناف العلاقات في 2021.

© 2023 AFP