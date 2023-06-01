دوري "أن بي ايه": نيك نورس مدربا جديدا لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز

واشنطن (أ ف ب) – تعاقد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي يلعب في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس مع نيك نورس للاشراف على تدريبه.

© روب كار / GEغيتي عبر ا ف ب/AFP

مدب تورونتو رابتورز السابق نيك نورس في لقاء فريقه ضد واشنطن ويزدارز في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 4 اذار/مارس 2023

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وقال جوش هاريس مالك اغلبية الاسهم في النادي الاميركي "كرًس نيك نفسه كأحد افضل المدربين في الدوري الاميركي للمحترفين. طوال مسيرته حقق الالقاب على مختلف المستويات من بينها اعلى المنصة عندما قاد تورونتو رابتورز الى لقب دوري "أن بي ايه" عام 2019".

واضاف "انه ذكي، متجدد الافكار وكان متميزا خلال عملية اختيار المدرب. مهما كانت الحواجز، يبقى هدفنا جلب اللقب الى فيلادلفيا ونيك هو المدرب الانسب للتطلع قدما".

وامضى نورس خمسة مواسم مدربا لرابتورز قبل ان تتم اقالته في نيسان/ابريل الماضي بعد فشل تورونتو في بلوغ الادوار الاقصائية في البلاي اوف.

اما نورس فقال اثر تعيينه "انا فخور لكوني اصبحت المدرب الرئيسي لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز. كان التحدي رائعا في مواجهة هذه المجموعة في السنوات الخمس الاخيرة. اما الان، فأنا اتطلع لتدريب سيكسرز وسأبذل قصارى جهدي لكي اقدم افضل ما لدي لهذه القاعدة الجماهيرية الرائعة".

وكان فيلادلفيا تخلى عن مدربه السابق غلين "دوك" ريفرز الشهر الماضي بعد خروج سيكسرز من الدور الثاني للبلاي اوف على يد بوسطن سلتيكس.

ويضم سيسكرز في صفوفه النجمان الكاميروني جويل امبيد وجيمس هاردن.

© 2023 AFP