روسيا تعلن إحباط هجوم عند الحدود وثلاثة قتلى في قصف على كييف

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلنت موسكو الخميس أنها أحبطت محاولة أوكرانية لـ"غزو" حدودها الجنوبية الغربية فيما قصفت روسيا كييف بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل.

© سيرغي سوبنسكي / ا ف ب

عناصر إنقاذ وعاملون في مجال الصحة لدى مساعدتهم امرأة مسنة لقيت ابنتها وحفيدتها حتفهما نتيجة انفجار صاروخ تم إسقاطه في كييف بتاريخ 1 حزيران/يونيو 2023

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وتعرّضت العاصمة الأوكرانية إلى غارات جوية كل ليلة تقريبا في أيار/مايو فيما دفع هجوم غير معهود نهار الاثنين السكان للاحتماء في الملاجئ.

وبينما أطلقت كييف دفاعاتها الجوية في مواجهة وابل جديد من الصواريخ البالستية الروسية وتلك من طراز كروز، أعلنت موسكو أنها أحبطت محاولة للقوات الأوكرانية لـ"غزو" منطقة بيلغورود (جنوب غرب).

وقالت وزارة الدفاع الروسية "حوالى الساعة 03,00 صباحا (00,00 ت غ)، حاولت وحدات أوكرانية مكوّنة من سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية".

وأضافت أن موسكو استخدمت طائرات ومدفعية لصد الهجمات ومنع القوات الأوكرانية من العبور إلى الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات الإقليمية إصابة ثمانية أشخاص بجروح في منطقة بيلغورود في هجوم تم تحميل القوات الأوكرانية مسؤوليته.

وبدأ هجوم موسكو الأخير على كييف قبيل الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي عندما أُطلقت صواريخ بالستية وأخرى من طراز كروز من منطقة بريانسك الروسية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني اعتراض وتدمير جميع الصواريخ البالستية وتلك من طراز كروز وعددها 10 التي أطلقتها روسيا.

وقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في التاسعة في منطقة ديسنيانسكي (في شمال شرق كييف) نتيجة سقوط شظايا صاروخية. وأصيب 16 شخصا آخر بجروح.

"صراخ وغبار"

وقال زوج إحدى الضحايا ويدعى ياروسلاف ريابشوك إن الملجأ الذي يختبئون فيه عادة لدى وقوع ضربات روسية كان مغلقا الخميس وهرع للحصول على المساعدة.

وأفاد فرانس برس "لدى عودتي، كان هناك الكثير من الدماء وكان الأطفال والنساء ممددين. كان هناك صراخ وغبار".

وتابع "لم تعد هناك قيمة لأي شيء"، مضيفا أن أطفاله "باتوا بلا أم".

وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو مقتل ثلاثة أشخاص عندما سقطت "شظية صاروخ" قرب عيادة أثناء محاولتهم إيجاد مكان للاحتماء إثر دوي صفارات إنذار تحذّر من غارة جوية.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو "لا يعد الملجأ المغلق في أوقات الحرب مجرّد إهمال. إنها جريمة"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في الأمر.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمحاولات الروسية لـ"ترهيب" السكان المدنيين.

وتصر موسكو على أنها تستهدف فقط المنشآت العسكرية في أوكرانيا.

وتفيد روسيا بأنها أجلت مئات الأطفال من قرى حدودية نتيجة الهجمات المكثّفة.

وأفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن السكان الذين تم إجلاؤهم من بلدة شيبيكينو بعد قصف مكثّف يكتظون في ملاجئ موقتة في العاصمة الإقليمية.

"مقلق"

وقال غلادكوف على تلغرام الخميس "يتم إرسال جميع سكان شيبيكينو الواصلين بشكل منظّم إلى المراكز المتبقية المخصصة للنازحين".

وتأتي الضربات فيما تؤكد كييف أنها تستعد لإطلاق عملية كبرى ضد القوات الروسية. وتعرّضت موسكو الثلاثاء إلى هجوم غير مسبوق بمسيرات.

ندد الكرملين الخميس بما وصفه بصمت المجتمع الدولي لتعرّض بيلغورود إلى هجوم.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لدى المجتمع الدولي كل فرصة لمشاهدة التسجيلات المصورة وقراءة المواد التي تصف الضربات على المباني السكنية والبنى التحتية الاجتماعية وغيرها.. لا توجد كلمة واحدة تنتقد كييف".

وأكد بيسكوف في وقت سابق أن "الوضع مقلق للغاية".

والثلاثاء، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الغرب بـ"دفع القيادة الأوكرانية باتّجاه القيام بأعمال متهورة بشكل متزايد" بعد هجوم المسيرات على موسكو.

وتعرّضت ثلاثة أبنية على الأقل إلى أضرار طفيفة، بينها برجان سكنيان في جنوب غرب موسكو.

ونفت أوكرانيا أي "تورط مباشر" لها في الهجوم.

وفي الولايات المتحدة، أعلن البنتاغون عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار تشمل أنظمة دفاع جوي وعشرات ملايين قطع الذخيرة.

وأفادت الولايات المتحدة بأنها لا تؤيد أي هجوم داخل روسيا وتزوّد بدلا من ذلك كييف بمعدات وتدريبات لاستعادة أراضيها.

وذكرت وزارة الدفاع أن شحنات المساعدات هذه سترفع القيمة الإجمالية للمساعدات الأمنية الأميركية إلى أوكرانيا إلى 37,6 مليار دولار منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

© 2023 AFP