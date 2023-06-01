واشنطن مستعدة لاستئناف وساطتها في السودان عندما يكون طرفا النزاع "جدّيين" (الخارجية الأميركية)

اوسلو (أ ف ب) – أكدت الولايات المتحدة الخميس أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين المتحاربين في السودان شرط أن يكونوا "جديين" في مسألة الهدنة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع من محادثات جدة.

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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة خلال القمة من أجل الديموقراطية في واشنطن في 30 آذار/مارس 2023

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية خلال زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوسلو إن الولايات المتحدة والسعودية "مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع (...) عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".

وقصف الجيش قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة في الخرطوم الأربعاء بعد انسحاب هذه القوات من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى السودان المهدد بمجاعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن هناك "انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين" في النزاع.

وأضاف أن "هذه الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّل لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني".

© 2023 AFP