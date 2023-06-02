بطولة إيطاليا: رافايل لياو يمدد عقده مع ميلان حتى عام 2028

روما (أ ف ب) – مدد مهاجم ميلان، رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، البرتغالي رافايل لياو عقده مع الفريق حتى عام 2028، حسب ما أفاد نادي "روسونيري" الجمعة.

© ماركو بيرتوريلو / ا ف ب/ارشيف

مهاجم ميلان البرتغالي رافايل لياو قبل ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر في 16 أيار/مايو في سان سيرو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وأعلن ميلان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي انه "مع رافاييل سنواصل رحلتنا معاً" من دون الإفصاح عن الشروط المالية لتجديد العقد المصاحب لزيادة كبيرة في راتب البرتغالي، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام.

وسيزيد راتب لياو (23 عاماً) من أساس ثابت يبلغ 1.4 مليون يورو سنوياً إلى حوالي 5 ملايين يورو، يضاف إليها مكافآت ليتراوح اجمالي الصفقة ما بين 6.5 ملايين و7 ملايين يورو، وفقاً لصحيفة غازيتا ديلو سبورت.

وضمن السياق ذاته، أشارت صحيفة ميلانو الرياضية اليومية، أن النادي الإيطالي أضاف أيضاً شرطاً جزائياً لرحيل لياو بقيمة 175 مليون يورو والذي يمكن أن يفعّله النادي الراغب في الحصول على خدمات البرتغالي خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية في تموز/يوليو المقبل.

وكان من المتوقع أن يصل عقد الجناح السابق لنادي سبورتينغ الذي تأسس في صفوفه وليل الفرنسي (2018-2019) إلى نهايته العام المقبل. وبات لياو محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بعد الأداء الرائع الذي قدّمه في العامين الماضيين، ليساهم في فوز "روسونيري" بلقب الدوري في أيار/مايو 2022 وبلوغه نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (خسر أمام إنتر باجمالي المباراتين صفر-3).

وخاض لياو بقميص ميلان 162 مباراة منذ قدومه إلى ملعب "سان سيرو" في صيف 2019، سجل 41 هدفاً ومرر 29 كرة حاسمة.

© 2023 AFP