جائزة إسبانيا الكبرى: فيرستابن يهيمن على فترتي التجارب الحرة

مونتميلو (إسبانيا) (أ ف ب) – هيمن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، الجمعة على فترتي التجارب الحرة لجائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة كاتالونيا في مونتميلو.

© خافيير سوريانو / ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن خلال التجارب الحرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة كاتالونيا في مونتميلو في 2 أيار/مايو 2023

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وسجل "ماد ماكس" أسرع توقيت في الفترة الأولى بوقت قدره 1:14.606 دقيقة أمام زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس والفرنسي إستيبان أوكون (ألبين)، قبل أن يعاود الكرة في الثانية بعدما تزود باطارات ملساء (1:13.907 د.) ليتفوق بفارق 0.17 ثانية على الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو (أستون مارتن) والألماني نيكو هولكنبرغ (هاس).

وسجل بيريس رابع أسرع توقيت أمام أوكون، فيما حلّ سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو وصاحب الأرض كارلوس ساينس في المركزين السادس والسابع توالياً، علماً أن الحظيرة الإيطالية أضافت العديد من التغييرات على سيارتها الحمراء في إسبانيا.

وبدوره، قرر فريق مرسيدس اختبار المزيد من القطع على حلبة كاتالونيا التقليدية (4.657 كلم) ليحقق البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، المركزين الثامن والـ 11 توالياً.

وعانى سائق أستون مارتن الثاني الكندي لانس سترول للحاق بركب المراكز الأولى حيث اكتفى بالمركز الثامن عشر.

في ما يأتي نتائج المراكز العشرة الأولى للفترة الأولى:

1-ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:14.606 (32 عدد اللفات)

2-سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:15.374 (32)

3-استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:15.418 (28)

4-نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري) 1:15.504 (27)

5-بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:15.545 (27)

6-فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:15.547 (24)

7-كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:15.689 (22)

8-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:15.694 (28)

9-كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:15.726 (27)

10-جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:15.753 (32)

في ما يأتي نتائج المراكز العشرة الأولى للفترة الثانية:

1-ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:13.907 (33 عدد اللفات)

2-فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:14.077 (30)

3-نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:14.177 (31)

4-سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:14.219 (29)

5-استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:14.242 (30)

6-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:14.246 (32)

7-كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:14.274 (32)

8-جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:14.392 (31)

9-فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري) 1:14.448 (32)

10-بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:14.457 (29)

© 2023 AFP