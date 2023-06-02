دوري "أن بي ايه": صنز يعتزم التعاقد مع مدرب ليكرز السابق (تقارير)

لوس انجليس (أ ف ب) – توصل فينيكس صنز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى اتفاق للتعاقد مع مدرب لوس أنجليس ليكرز السابق فرانك فوغل، حسب ما أفادت عدة وسائل إعلام محلية الجمعة.

© كريستيان بيترسن / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

مدرب فريق لوس أنجلوس ليكرز فرانك فوغل خلال مباراة فريقه أمام فينيكس صنز في 5 نيسان/أبريل 2022 في فينيكس، أريزونا

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وقاد فوغل (49 عاماً) ليكرز مع نجميه ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس للظفر بلقب الدوري عام 2020 في فقاعة أورلاندو بولاية فلوريدا حيث اقيمت المنافسات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأقال ليكرز فوغل من مهامه بعدما فشل في قيادته إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في موسم 2021-2022، ليحل بدلاً منه دارفين هام الذي قاده هذا الموسم إلى نهائي المنطقة الغربية (خسر أمام دنفر ناغتس صفر-4).

وذكرت شبكة "إي اس بي أن" الجمعة أن صنز وفوغل يضعان اللمسات الأخيرة على صفقة من شأنها أن تجعله يتولى منصبه بعد إقالة فينيكس لمدربه مونتي وليامس الذي عين في وقت سابق من هذا الأسبوع مدرباً لفريق ديترويت بيستونز، في أيار/مايو جراء خسارته في سلسلة من ست مباريات في الدور نصف النهائي من المنطقة الغربية أمام ناغتس.

وسيشرف فوغل في فينيكس على فريق يعج بالنجوم أمثال كيفن دورانت وديفن بوكر وكريس بول.

وقاد فوغل الذي أشرف ايضاً على إنديانا بايسرز وأورلاندو ماجيك الفرق التي دربها إلى "بلاي أوف" في 7 من 11 موسماً قضاها كمدرب رئيسي.

© 2023 AFP