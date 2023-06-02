رولان غاروس: سابالينكا للمرة الأولى في دور الـ16 وبيغولا تودّع وسونيغو يطيح بروبليف

باريس (أ ف ب) – حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى، بفوزها على الروسية كاميلا راخيموفا 6-2 و6-2 الجمعة، فيما أُقصيت الأميركية المصنفة ثالثة جيسيكا بيغولا أمام البلجيكية إليز ميرتنس 1-6 و3-6.

© جوليان دي روزا / ا ف ب

بلغت سابالينكا دور الـ16 في رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرتها

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وفيما حسمت سابالينكا المباراة أمام المصنفة 82 عالمياً بسهولة، لم تخسر حتى الآن أي مجموعة في النسخة الحالية، وبلغت دور الـ16 للمرة الأولى في مسيرتها.

تلتقي في الدور الرابع الفائزة بين الأميركية سلون ستيفنز (30) المتوجة سابقاً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، والكازاخستانية يوليا بوتينتشيفا (58).

قالت اللاعبة البالغة 25 عاماً بعد فوزها "كل دورة مختلفة، رولان غاروس مختلفة تماماً عن أستراليا، وعلى ارضية أخرى".

تابعت اللاعبة المتوجة مطلع الموسم في ملبورن "من الجيد أن تلعب وفي رصيدك بطولة كبرى، فهذا يمنحك ثقة أكبر".

تقاسمت اللاعبتان أول أربعة أشواط، قبل أن تضرب البيلاروسية وتحسم الأشواط السبعة التالية، ثم المباراة في 67 دقيقة.

ووضعت سابالينكا حداً لاقصائها في الدور الثالث من رولان غاروس ثلاث مرات توالياً.

وتُعدّ سابالينكا من أبرز المرشحات لنيل اللقب، إلى جانب الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك.

في المقابل، باتت بيغولا البالغة من العمر 29 عاماً، رابع اللاعبات من المصنفات العشر الأوليات عالمياً تودّع الملاعب الترابية الفرنسية مبكراً، بعد اليونانية ماريا ساكّاري، التشيكية بيترا كفيتوفا، والفرنسية كارولين غارسيا.

وستواجه ميرتنس التي فازت في أقل من ساعة و30 دقيقة، الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا (96) وصيفة نسخة 2021، الفائزة على مواطنتها أناستاسيا بوتابوفا 4-6 و6-3 و6-0.

وكانت بيغولا بلغت في النسخة الماضية ربع نهائي البطولة، قبل أن تودّع أمام شفيونتيك التي ظفرت لاحقاً باللقب.

-فوز بعد 3 ساعات و42 دقيقة-

ولدى الرجال، حقق الإيطالي لورنتسو سونيغو (48 عالمياً) مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قلب تأخره أمام الروسي أندري روبليف، المصنف سابعاً عالمياً والفائز مؤخراً بدورة مونتي-كارلو لماسترز الألف، بمجموعتين إلى فوز مستحق 5-7 وصفر-6 و6-3 و7-6 (7-5) و6-3.

وبات روبليف ثالث لاعب من العيار الثقيل يغادر من الادوار الأولى البطولة الفرنسية بعد مواطنه دانييل مدفيديف الثاني عالمياً في الدور الأول والإيطالي يانيك سينر (8).

بدأ روبليف المباراة بطريقة ساحقة، وفاز بالمجموعتين الأولى والثانية بعد ساعة و20 دقيقة فقط، قبل أن ينتفض سونيغو ويستعيد ثقته بنفسه ويفوز بمجموعتين ليعادل النتيجة 2-2.

وفي المجموعة الخامسة الفاصلة، لم يترك الإيطالي أي فرصة لمنافسه فارضاً تفوقه بعد 3 ساعات و42 دقيقة.

وضرب سونيغو في ثمن النهائي موعداً مع روسي آخر هو كارن خاتشانوف الفائز على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-4 و6-1 و3-6 و7-5 (7-5).

© 2023 AFP