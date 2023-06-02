قتيلان في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا

بيلغورود (روسيا) (أ ف ب) – قتل مدنيان وجرح اثنان آخران الجمعة في قصف استهدف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا التي تعرضت عاصمتها لموجة من الضربات الصاروخية لليوم السادس على التوالي.

سيدة في مقبرة عسكرية في مدينة لفوف الأوكرانية في 01 حزيران/يونيو 2023

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ومنذ أيام، تستهدف منطقة بيلغورود بضربات مكثفة غير مسبوقة في الأراضي الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا العام الماضي.

وقال حاكم المنطقة الروسية فياتشيسلاف غلادكوف الجمعة إن القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية تحطمت على طريق بالقرب من بلدة شيبيكينو التي تبعد حوالى عشرة كيلومترات عن أوكرانيا وتُقصف بشكل متكرر.

وأوضح غلادكوف في رسالة على تطبيق تلغرام أن "شظايا قذيفة أصابت سيارات عابرة، وفي واحدة منها قتلت امرأتان (...) على الفور متأثرتين بجروحهما".

وتابع الحاكم أن رجلين جرحا في سيارة أخرى ونُقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة، مؤكدا أن بلدات أخرى أصيبت في القصف الذي أدى إلى أضرار جسيمة ولم يسبب إصابات.

نزوح

تكثفت الضربات على بيلغورود في الأيام الأخيرة بينما تؤكد كييف أنها تستعد لشن هجوم كبير على المناطق التي استولت عليها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي الخميس إنه صد بمدفعيته وسلاحه الجوي محاولة أوكرانية "لغزو" بيلغورود بعد أسبوع على عملية توغل مباغتة قام بها مسلحون وسببت صدمة لروسيا.

وأعلنت مجموعات من المتطوعين الروس الذين يقاتلون في صفوف كييف مسؤوليتهم عن هذه الهجمات على الأراضي الروسية ونفت السلطات الأوكرانية أي تورط لها.

في مواجهة هذا القصف، فر سكان منطقة بيلغورود ولا سيما بلدة شيبيكينو التي كانت تعد 40 ألف نسمة قبل النزاع، وتم استقبالهم في مراكز إيواء مؤقتة.

وقال الحاكم غلادكوف الجمعة إنه تم إيواء أكثر من 2500 شخص في مراكز مؤقتة في المنطقة لا سيما في عاصمتها التي تحمل اسم بيلغورود أيضا.

وفي وقت مبكر من الجمعة، أسقط عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية بالقرب من مدينة كورسك الروسية القريبة أيضا من أوكرانيا، حسب حاكم المنطقة، الذي طلب من السكان "التزام الهدوء".

كييف مجددا

في أوكرانيا، استهدفت العاصمة كييف بموجة جديدة من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ فجر الجمعة، كما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وقال الجيش الأوكراني على فيسبوك إن "العدو استخدم هذه الليلة 15 صاروخ كروز و18 طائرة مسيرة هجومية إيرانية +شاهد+ لشن ضربات"، مؤكدا أن " كل هذه الأهداف الجوية دمرها المدافعون عنا".

واضاف أنه "خلال اليوم الماضي، شن العدو 12 ضربة صاروخية باستخدام عشرة صواريخ بالستية وصواريخ كروز من نوع +اسكندر+ على كييف (دمرها المدافعون) وصاروخان مضادان للطائرات من طراز اس-300 على خاركيف".

وضاعفت روسيا هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على كييف منذ بداية أيار/مايو، ومعظمها ليلية في تكتيك تدينه أوكرانيا معتبرة أنه يهدف إلى ترويع السكان المدنيين.

وقتل ثلاثة أشخاص أحدهم طفل صباح الخميس في كييف في واحدة من هذه الهجمات.

© 2023 AFP