نهائي كأس ألمانيا: القوتان الصاعدتان لايبزيغ وفرانكفورت بنكهة فرنسية

برلين (أ ف ب) – بعد انتهاء معركة الدوري لمصلحة بايرن ميونيخ العريق على حساب بوروسيا دورتموند بشق النفس، يشهد نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم مواجهة بين لايبزيغ ثالث البوندسليغا وأينتراخت فرانكفورت سابعها السبت على الملعب الأولمبي في برلين.

© روني هارتمان / ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

ويحاول لايبزيغ حامل لقب الكأس الموسم الماضي على حساب فرايبورغ بركلات الترجيح وأينتراخت فرانكفورت المتوّج خمس مرات، الخروج من عباءة بايرن ودورتموند على الصعيدين المحلي والقاري، علماً ان بايرن يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب الكأس (20) بفارق كبير عن أقرب مطارديه فيردر بريمن (6).

وسيكون نهائي السبت الرابع للايبزيغ في خمس سنوات. بحال تتويجه، سيكون أول فريق، باستثناء بايرن، يحتفظ بلقبه منذ شالكه في 2001 و2002.

من جهته، فان فرانكفورت الذي بقي حاملاً للقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حتى الأربعاء عندما توّج إشبيلية الإسباني على حساب روما الإيطالي، يأمل في احراز لقبه الأوّل في الكأس منذ 2018 عندما تغلّب على بايرن ميونيخ 3-1.

وتشهد المباراة مبارزة من نوع آخر بين مهاجمين دوليين مع منتخب فرنسا، إذ يعوّل لايبزيغ على الهداف كريستوفر نكونكو وفرانكفورت على راندال كولو مواني متصدر ترتيب هدافي الكأس (6) بالاضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة في خمس مباريات.

يقدّم اللاعبان مستوى جيداً وتطاردهما أندية الصف الأول في القارة العجوز.

الرقصة الأخيرة لنكونكو؟

وتشير تقارير صحافية إلى انها ستكون المباراة الأخيرة لنكونكو مع لايبزيغ، مع اقتراب تشلسي الإنكليزي بضمّه، رغم عقده الممتد حتى عام 2026.

كان اللاعب البالغ 25 عاماً والقادم إلى لايبزيغ في 2019 من باريس سان جرمان هدافاً للدوري هذا الموسم بالتساوي مع نيكلاس فولكروغ (16)، بعد ثنائية في الجولة الأخيرة، رغم إصابة بركبته ابعدته عن المشاركة في مونديال قطر 2022 مع منتخب بلاده الذي حلّ وصيفاً وعن ربع موسم البوندسليغا.

كان مدرّبه ماركو روزه قد تحدّث في نهاية نيسان/أبريل عن رحيله المرتقب "سيساعده هذا الأمر على انطلاقة قوية في الأسابيع الأخيرة، أسابيعه الأخيرة معنا، يريد بلوغ أهداف إضافية معنا".

ساهمت عودته في نهاية الموسم بحلول لايبزيغ ثالثاً، بفارق خمس نقاط عن بايرن البطل ودورتموند الوصيف، ما منحه بطاقة تأهل مباشر مرّة جديدة إلى دوري أبطال أوروبا.

احتفل نكونكو الأربعاء بعودته إلى تشكيلة المدرب ديدييه ديشان التي تستعد لاكمال تصفيات كأس أوروبا 2024. كما استدعى ديشان كولو مواني الفارع الطول وصاحب الفرصة الشهيرة المهدرة في الرمق الأخير من نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين.

قال كولو مواني الأربعاء انه على مدرب منتخب فرنسا "عدم تفويت" مباراة السبت في نهائي الكأس الألمانية "أعتقد انه سيكون نهائي جيداً جداً".

"لا شيء إضافياً"

وفيما كان نكونكو وجهاً معروفاً في البوندسليغا حيث نال جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022، بقي كولو مواني مغموراً على الصعيد العالمي.

مهاجم فرانكفورت الفرنسي راندال كولو مواني © تومتس كينتسلي / ا ف ب

وصل اللاعب البالغ 24 عاماً بعقد حرّ عام 2022 من نانت، فسجّل 23 هدفاً و17 تمريرة حاسمة في 45 مباراة في مختلف المسابقات مع "النسور" هذا الموسم.

ارتقى اداؤه بشكل لافت، لدرجة أن اسمه ارتبط بالانتقال إلى أمثال بايرن ميونيخ، باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي.

حاول كولو مواني التهرّب من الاجابات حول مستقبله، قبل النهائي المنتظر "نحن مركّزون بشكل تام على النهائي. لا شيء إضافياً بالنسبة لي حالياً".

تابع المهاجم الفرنسي "لدي عقد طويل الأمد مع فرانكفورت وبمقدوري أن أصبح افضل مسجّل في تاريخ فرانكفورت".

ويحمل الرقم القياسي في النادي لاعب الوسط برند هولتسنباين المعتزل عام 1983 مع 212 هدفاً في 523 مباراة.

© 2023 AFP