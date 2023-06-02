يوروبا ليغ: "ويفا" يتهم مورينيو باساءة معاملة حكم النهائي

لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الجمعة إجراءات تأديبية بحق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي لاستخدامه لغة مسيئة وإهانة حكم المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد إشبيلية الإسباني.

© أود أندرسون / ا ف ب

البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي يحتج أمام الحكم الرابع مايكل أوليفر خلال نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يورويا ليغ" لكرة القدم بمواجهة إشبيلية الإسباني على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست في 31 أيار/مايو 2023

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وفي مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عقب انتهاء المباراة النهائية التي خسرها روما بركلات الترجيح الأربعاء (1-4 بعد التعادل 1-1)، توجه الفني البرتغالي مراراً وتكراراً بكلمات نابية للحكم الإنكليزي أنتوني تايلور واصفاً إياه بـ "العار".

كما سيتم توجيه اتهامات لنادي العاصمة الإيطالية بعد أن ألقى أنصاره عبوات وأشعلوا ألعاباً نارية وتسببوا في اضطرابات للجماهير. واتهم إشبيلية بارتكاب مخالفات مماثلة.

ورفع تايلور البطاقة الصفراء في وجه 13 لاعباً، 7 منهم من روما، فيما تعثرت المباراة بسبب كثرة الأخطاء والاعتراضات القوية من قبل الفريقين.

تم استهداف الحكم الإنكليزي من قبل جماهير روما الغاضبة في مطار بودابست. وقالت هيئة الحكام "نشعر بالخوف من الإساءة غير المبررة والمقيتة الموجهة إلى أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة إلى منزله بعدما أنهى تحكيم نهائي الدوري الأوروبي".

© 2023 AFP