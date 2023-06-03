جائزة إسبانيا الكبرى: فيرستابن الأسرع في التجارب التأهيلية

مونتميلو (إسبانيا) (أ ف ب) – ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، من المركز الاول في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تسجيله أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية السبت على حلبة كاتالونيا في مونتميلو.

© جوسيب لاغو / ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن يحتفل بتسجيله أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة في مونتميلو في الثالث من حزيران/يونيو 2023

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وتفوق فيرستابن، متصدر الترتيب والذي حقق أسرع توقيت خلال "امتحان" يوم السبت للمرة الخامسة هذا الموسم، على سائقي فيراري الإسباني كارلوس ساينس وماكلارين البريطاني لاندو نوريس. وحلّ الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) رابعاً، علماً انه تحت خطر التعرض لعقوبة زمنية بعدما أعاق منافسين آخرين خلال التجارب.

قال "ماد ماكس" الفائز بأربعة سباقات هذا العام "كانت السيارة جيدة جداً. بالطبع كنت متوتراً قليلاً بسبب الطقس، ولكن في الفترة الثالثة كانت السيارة ممتعة للغاية للقيادة".

وأضاف ابن الـ 25 عاماً الذي سجل 1:12.272 دقيقة "أحب القدوم إلى برشلونة، المسار، الجمهور، أحب الفورمولا واحد هنا وآمل في أن أتمكن من إضافة فوز جديد في مسيرتي".

وسجل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، خامس أسرع توقيت أمام الكندي لانس سترول (أستون مارتن) الذي تقدم على زميله صاحب الأرض فرناندو ألونسو للمرة الأولى هذا الموسم، علماً أن صاحب الـ 41 عاماً اكتفى بالمركز التاسع بعدما تضررت سيارته جراء خروجه عن المسار في الفترة الثانية.

وينطلق الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين) الذي حلّ ثالثاً في موناكو الأسبوع الماضي سابعاً، أمام الألماني نيكو هولكنبرغ (هاس). في حين أكمل الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) المراكز العشرة الأولى.

وتخللت التجارب التي انطلقت على حلبة زلقة مفاجآت كبيرة، حيث خرج سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو من الفترة الأولى ليحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير. وارتكب زميل فيرستابن، المكسيكي سيرخيو بيريس خطأ ليخرج عن المسار في نهاية الفترة الثانية على أن ينطلق من المركز الحادي عشر، أمام البريطاني جورج راسل الذي خيّب الآمال على متن سيارة مرسيدس الثانية.

في ما يأتي توقيت المراكز العشرة الأولى من الفترة الثالثة للتجارب التأهيلية:

1.ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:12.272 دقيقة

2.كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:12.734 د.

3.لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:12.792 د.

4.بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:12.816 د.

5.لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:12.818 د.

6.لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:12.994 د.

7.استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:13.083 د.

8.نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:13.229 د.

9.فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:13.507 د.

10.أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:13.682 د.

© 2023 AFP