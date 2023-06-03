دوري أبطال أوروبا: سيدات برشلونة يحرزن اللقب بعد "ريمونتادا" أمام فولفسبورغ

ايندهوفن (هولندا) (أ ف ب) – حقق فريق برشلونة للسيدات "ريمونتادا" مذهلة أمام فولفسبورغ الألماني بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 ليحرز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت، على ملعب فيليبس ستاديوم في أيندهوفن.

© كينزو تريبويلارد / ا ف ب

مهاجمة برشلونة السويدية فريدولينا رولفو (الثانية إلى اليسار) تحتفل بهدف الفوز على فولفسبورغ في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات على ملعب فيليبس ستاديوم في أيندهوفن في الثالث من حزيران/يونيو 2023

إعلان اقرأ المزيد

أمام 33 ألف متفرج، تخلّف برشلونة بهدفي البولندية إيفا بايور وألكسندرا بوب في الدقيقتين الثالثة والـ37 توالياً، قبل أن يدرك التعادل بهدفي باتريسيا "باتري" غيخارو في غضون 109 ثوانٍ (48 و70)، ليعود ويخطف الفوز عبر السويدية فريدولينا رولفو (70).

وهو الفوز الثاني لسيدات برشلونة في الأعوام الثلاثة الأخيرة بعد عام 2021 حين أحرزن اللقب للمرة الأولى على حساب تشلسي الانكليزي، في حين يحمل ليون الفرنسي الرقم القياسي بعدد الانتصارات مع 8 ألقاب.

في المقابل، خسر فولفسبورغ في رابع نهائي له بعد أعوام 2016 و2018 و2020 منذ فوزه باللقب للمرة الأخيرة عام 2014.

وجلست نجمة برشلونة أليكسيا بوتياس، المتوجة بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم مرتين 2021 و2022، على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع بها المدرب جوناثان جيرالديس في الدقيقة 90 بعدما غابت عن معظم الموسم جراء تعرضها لإصابة في ركبتها.

وقالت رولفو لمنصة "دازون" للبث التدفقي عقب نهاية المباراة "أنا عاطفية للغاية، لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث، عندما تأخرنا بهدفين في البداية، شعرت أنه يمكننا القيام بذلك، لكن كان الأمر صعباً للغاية".

وتابعت "أظهرنا الكثير من العقلية اليوم، أنا فخورة جداً بالفريق".

© 2023 AFP