رولان غاروس: انسحاب الكازاخستانية ريباكينا الرابعة عالمياً بداعي المرض

باريس (أ ف ب) – انسحبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالمياً من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام وذلك بسبب "الحُمّى".

© توماس سامسون / ا ف ب

الكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالميا تتحدث الى الصحافيين بعد اعلان انسحابها من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب. الثالث من حزيران/يونيو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وكانت ريباكينا تستعد لمواجهة الإسبانية سارا سوريبيس تورمو في الدور الثالث من البطولة المرشحة لاحراز لقبها بعد تتويجها بدورة روما للألف الشهر الماضي.

وقالت ريباكينا "لم أكن أشعر في حالة جيدة بالأمس وفي اليوم الذي سبقه أيضاً. لم أنم الليلة الماضية". أضافت "أعاني من حُمّى ودوار في الرأس وأجد صعوبة في التنفس. حاولت في حصة الاحماء، لكن اعتقد أني اتخذت القرار الصائب بالانسحاب".

وتابعت "اعتقد بانه مع معاناتي من الحساسية، فان جهاز المناعة لدي عانى من بعض الضعف والتقطت شيئا ما. الطبيب قال بان ثمة فيروس في باريس".

وبلغت ريباكينا الفائزة ببطولة ويمبلدون العام الماضي الدور الثالث من دون ان تخسر اي مجموعة.

وأكدت اللاعبة المولودة في موسكو بان تركيزها منصب على تعافيها قبل الدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون "الخطة هي المشاركة في دورات برلين، ايستبورن وويمبلدون. لا يوجد العديد من الدورات على الملاعب العشبية. لكن الاهم هو ان استعيد عافيتي".

ومن شأن انسحاب ريباكينا فتح الطريق أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً وحاملة اللقب العام الماضي لبلوغ النهائي علماً بأنها كانت مرشحة لمواجهة ريباكينا في نصف النهائي.

من جهتها، ستخوض سوريبيس، المصنفة 132 عالمياً، الأسبوع الثاني من احدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها.

تلتقي في ثمن النهائي الفائزة بين الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (23) والبرازيلية بياتريز حداد مايا (14).

© 2023 AFP