كأس ألمانيا: لايبزيغ يحتفظ باللقب بفوزه على فرانكفورت

برلين (أ ف ب) – احتفظ لايبزيغ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على أينتراخت فرانكفورت 2-صفر، السبت في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.

مهاجم لايبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو يحتفل بعد افتتاحه التسجيل في مرمى أينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في 3 حزيران/يونيو 2023

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وفرض مهاجم لايبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو نفسه نجماً للمباراة النهائية بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 71 بعد عام من تسجيله هدف التعادل في مرمى فرايبورغ 1-1 فارضاً سيناريو ركلات الترجيح خرج منها لايبزيغ فائزا 4-2.

ورغم الضغوطات التي مارسها فرانفكورت في الشوط الثاني، ضاعف لايبزيغ النتيجة عبر المجري دومينيك سوبوسلاي بعد تمريرة من نكونكو (85).

وهو النهائي الرابع للايبزيغ في خمس سنوات، حيث بات أول فريق، باستثناء بايرن ميونيخ، يحتفظ بلقبه منذ شالكه في 2001 و2002.

وكان لايبزيغ خسر نهائي المسابقة أمام بايرن عام 2019 وبوروسيا دورتموند 2021.

من جهته، فشل فرانكفورت الذي بقي حاملاً للقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حتى الأربعاء عندما توّج إشبيلية الإسباني على حساب روما الإيطالي، في إحراز لقبه الأوّل في الكأس منذ 2018 عندما تغلّب على بايرن ميونيخ 3-1.

كما أفسد لايبزيغ رحيل مدرب فرانفكورت النمسوي أوليفر غلاسنر عن صفوفه مع نهاية الموسم، حيث كان يأمل أن يغادر على وقع الفوز السادس بالمسابقة.

قال المدير الرياضي في لايبزيغ ماكس إيبرل الذي وصل إلى النادي في كانون الثاني/يناير لقناة سكاي عقب نهاية المبارة "هناك الكثير من المشاعر. في الشوط الأول، كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بتجنب ارتكاب الأخطاء وعدم استقبال هدف. استحقينا الفوز، على ما أعتقد. لم تكن مباراة نهائية مثيرة للغاية، ولكن كان هناك تشويق طوال الوقت".

وتابع متحدثاً عن هدف نكونكو "في النهاية، هناك دائماً شخص يسجل الهدف، لكن الفريق عمل معاً قبل ذلك. عندما لا تهتز شباكنا، بامكاننا أن نرسل كريستوفر نكونكو إلى الأمام لتسجيل الأهداف".

وبعد أربعة مواسم قضاها في لايبزيغ قادماً من من باريس سان جرمان، أعلن نكونكو منذ أشهر عدة عن مغادرته النادي هذا الصيف للانضمام إلى لندن ونادي تشلسي الانكليزي. لم يتم حتى الآن إضفاء الطابع الرسمي على أي شيء، سواء من قبل اللاعب أو من قبل الناديين المعنيين.

أجاب إيبرل مساء السبت عندما سُئل عما إذا كان هذا هو هدف وداع نكونكو مع لايبزيغ "يمكن أن يكون الأمر كذلك".

© 2023 AFP