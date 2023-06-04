إسرائيل تستعد لتشييع ثلاثة جنود قتلوا على الحدود مع مصر

القدس (أ ف ب) – تشيع إسرائيل الأحد جثامين ثلاثة من جنودها قتلوا عند الحدود مع مصر فيما ما زالت السلطات في الجانبين تحقق في حيثيات الحادثة النادرة والخطيرة.

© مناحيم كهانا / ا ف ب

جنود إسرائيليون يواسون بعضهم البعض قرب قاعدة حاريف العسكرية الإسرائيلية على الحدود مع مصر حيث يشتبه بإقدام عنصر أمن مصري على قتل ثلاثة جنود إسرائيليين في حادثة خطيرة ونادرة وقعت في الثالث من حزيران/يونيو 2023

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السبت، أردى عنصر أمن مصري ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص قبل أن يُقتل. وأعلنت السلطات الإسرائيلية والمصرية تعاونهما في الملف.

وقال الجيش المصري في بيان إن "عنصر أمن" كان يطارد مهرّبي مخدرات اخترق الحدود بين البلدين ما تسبب في "تبادل لإطلاق النار" قُتل على إثره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت عثوره على جثتي جنديين إسرائيليين قتلا بالرصاص عند نقطة حراسة قرب قاعدة حاريف العسكرية على بعد 100 كيلومتر من جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر.

لاحقا، أطلق الجيش عملية مطاردة بحثا عن المنفذ الذي عثر عليه ظهرا في المنطقة ذاتها قبل أن تجري عملية لتبادل إطلاق النار.

وقتل خلال تبادل إطلاق النار جندي إسرائيلي ثالث يدعى أوهاد دهان (20 عاما) فيما أصيب جندي رابع بجروح وصفت بالطفيفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الأول أودى بحياة الجندية ليا بن نون (19 عاما) وأوري إسحق إيلوز (20 عاما) وكلاهما يخدمان في الوحدة المختلطة المسؤولة عن تسيير دوريات على الحدود الإسرائيلية المصرية.

وسيتم تشييع جثامين الجنود الثلاثة بعد ظهر الأحد في المدن التي يتحدرون منها.

وأثارت الصحف الإسرائيلية الأحد الأسئلة التي يتعين على السلطات الإسرائيلية الإجابة عليها لفهم ملابسات الحادثة.

ويحاول الجيش الإسرائيلي التحقق من كيفية تمكن عنصر الأمن المصري من اختراق الحدود في ظل وجود حاجز يمتد على طول الحدود بارتفاع عدة أمتار.

"غير عادية"

وفي أول رد فعل على الحادثة، وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت بأنها "خطرة وغير عادية أبدا" واعدًا بإجراء تحقيق "كامل".

من جهتهما، شدّد رئيس أركانه هيرزي هاليفي ووزير دفاعه يوآف غالانت على أهمّية التعاون والعلاقات مع مصر.

وفي بيان، تطرق غالانت إلى فحوى المحادثات الهاتفية التي أجراها مع نظيره المصري محمد زكي والتي قال إنهما أكدا خلالها على "أهمية العلاقات" بين الجانبين.

أما زكي الذي قدم تعازيه "في ضحايا الحادث" فأكد على "التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".

وقعت مصر وإسرائيل في العام 1979 معاهدة سلام في خطوة كانت هي الأولى عربيا بعد عام من توقيع معاهدة كامب ديفيد.

قبل ساعات من إطلاق النار، أحبط جنود إسرائيليّون محاولة تهريب مخدّرات عند الحدود وصادروا ممنوعات تقدّر قيمتها بنحو 1,5 مليون شيكل (نحو 400 ألف دولار)، بحسب ما قال متحدّث.

لكنّ المصدر المذكور أوضح أن لا علاقة حتّى الآن بين هذه العمليّة والهجوم.

والحدود بين البلدين هادئة عادةً. لكنّها شهدت محاولات متكرّرة لتهريب مخدّرات، ما أدّى إلى وقوع اشتباكات بالذخيرة الحيّة في السنوات الأخيرة بين المهرّبين والجنود الإسرائيليّين المتمركزين على طول الحدود.

عام 2012، تبنّت مجموعة "أنصار بيت المقدس" هجوما على الحدود المصريّة الإسرائيليّة أدّى إلى مقتل جندي إسرائيلي.

© 2023 AFP