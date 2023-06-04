اتحاد جدة السعودي يتوصل لاتفاق مع الفرنسي بنزيمة (إعلام رسمي)

الرياض (أ ف ب) – توصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، الى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في عقد يمتد لموسمين، على ما أفادت قناة الإخبارية الأحد، بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

© فايز نور الدين / ا ف ب

مشجع يحمل لافتة تصور لاعب ريال مدريد الإسباني السابق كريم بنزيمة قبل انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في الرياض في 15 كانون الثاني/يناير 2023

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وأكّدت القناة السعودية الرسمية أنّ "نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".

وتستهدف المملكة الخليجية الثرية التي تشهد انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً البناء على دوري قوي يجتذب أنظار العالم، ويُتوقع أن يستقطب أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإضافة لعدد من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

وذكرت القناة أنّ رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بنزيما في صفقة انتقال قياسية قادمًا من ريال مدريد".

وتوج الاتحاد ومقره في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي للمرة الاولى منذ عام 2009 بعد سباق قوي مع النصر الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويأمل الاتحاد في ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022، للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية.

وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق الأحد أن بنزيمة سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.

وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا".

وربطت وسائل إعلام إسبانية بنزيمة منذ أيام عدة بالانتقال الى المملكة العربية السعودية حيث تلقى عرضا مغريا لإنهاء مسيرته الاحترافية.

وذكرت الصحف الإسبانية ان بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

وحقق الاتحاد هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو وهجوم ضارب مؤلف من المغربي عبد الرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو، نتائج مميزة، فأحرز لقب الدوري بالإضافة إلى الكأس السوبر.

ومطلع الشهر الماضي، أكّد مصدر لوكالة فرانس برس أنّ ميسي سيلعب في الدوري السعودي العام المقبل.

وأوضح المصدر "الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي وأيضًا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد".

© 2023 AFP