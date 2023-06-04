بعد إعلان ريال مدريد رحيله... اتحاد جدة السعودي يتوصل لاتفاق مع كريم بنزيمة

كرة القدم

بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد أن قائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة سيترك النادي بنهاية الموسم، أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية الأحد، توصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق مع بنزيمة في عقد يمتد لموسمين. وتستهدف المملكة الخليجية الثرية التي تشهد انفتاحا اجتماعيا واقتصاديا البناء على دوري قوي يجتذب أنظار العالم، ويُتوقع أن يستقطب أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإضافة لعدد من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

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كشفت قناة الإخبارية السعودية الرسمية الأحد أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، توصل إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في عقد يمتد لموسمين، بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد أن قائده وهدافه سيترك النادي بنهاية الموسم بعد 14 موسما في صفوفه.

وذكرت القناة أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بنزيمة في صفقة انتقال قياسية قادما من ريال مدريد".

وتستهدف المملكة الخليجية الثرية التي تشهد انفتاحا اجتماعيا واقتصاديا البناء على دوري قوي يجتذب أنظار العالم، ويُتوقع أن يستقطب أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإضافة لعدد من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

بيان ريال مدريد بشأن بنزيمة باللغة العربية بيان رسمي: كريم بنزيمة#ريال_مدريد | #GraciasKarim — ريال مدريد (@realmadridarab) June 4, 2023 بيان ريال مدريد بشأن بنزيمة باللغة العربية

وتوج الاتحاد ومقره في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي للمرة الأولى منذ عام 2009 بعد سباق قوي مع النصر الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويأمل الاتحاد في ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022، للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية.

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق الأحد أن بنزيمة سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.

200 مليون يورو على مدى سنتين

وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا".

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وربطت وسائل إعلام إسبانية بنزيمة منذ أيام عدة بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية إذ تلقى عرضا مغريا لإنهاء مسيرته الاحترافية.

اتحاد جدة بطل الدوري السعودي 2023 الاتـحـاد بطلاً لدوري روشن للمحترفين 2023 - 2022 🏆✨#الدوري_الاستثنائي_العالمي pic.twitter.com/bnSiXo2dIF — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 27, 2023 اتحاد جدة بطل الدوري السعودي 2023

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

وحقق الاتحاد هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو وهجوم ضارب مؤلف من المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو، نتائج مميزة، فأحرز لقب الدوري بالإضافة إلى الكأس السوبر.

ومطلع الشهر الماضي، أكد مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن ميسي سيلعب في الدوري السعودي العام المقبل.

وأوضح المصدر "الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي وأيضا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد".

فرانس24/ أ ف ب

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