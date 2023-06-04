اضطراب موقت للملاحة في قناة السويس بعد تعطّل ناقلة نفط

الإسماعيلية (مصر) (أ ف ب) – شهدت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس اضطرابا موقتا الأحد بعد أن أصاب عطل فنّي ناقلة نفط في طريقها من روسيا الى الصين، قبل أن يتم قطرها، وفق ما أفادت هيئة القناة

قاطرة تسحب ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال في قناة السويس بعد إعادة تعويمها

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وأوضحت الهيئة في بيان صباح اليوم أن الناقلة سيفيغور (SEAVIGOUR) "تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين".

وأشارت الى أنها دفعت بثلاث قاطرات لقطر الناقلة بعيدا من المسار البحري، ما أدى لاضطراب حركة الملاحة.

وفي وقت لاحق، أكدت الهيئة أن الحركة باتت "منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع" مع العطل الذي أصاب الناقلة و"نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة".

وأشارت الى أن SEAVIGOUR ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 274 مترا وعرضها 48 مترا، وتنقل حمولة تبلغ 82 ألف طن، وستستأنف الملاحة بعد إصلاح العطل.

تتعطل بين فترة وأخرى سفن أو تجنح خلال عبورها في قناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتعد ممرا حيويا تمرّ عبره نحو 10 بالمئة من حركة التجارة البحرية الدولية.

في آذار/مارس 2021، جنحت حاملة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، وزنتها حوالى مئتي ألف طن في القناة، عندما علقت مقدمتها خلال عاصفة رملية في نقطة في الضفة الشرقية للسويس، ما تسبّب بوقف الملاحة مدة ستة أيام.

وتشكّل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر، وسجّلت ثمانية مليارات دولار في العام 2022، وهو رقم قياسي منذ إنشاء القناة التي افتتحت عام 1869، وفق بيانات الهيئة.

© 2023 AFP