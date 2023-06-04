بطولة إسبانيا: بنزيمة يودّع ريال مدريد بهدف ختامي وبلد الوليد آخر الهابطين

مدريد (أ ف ب) – ودّع النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الاسباني بإدراكه التعادل 1-1 في شباك اتلتيك بلباو الاحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة من الدوري الاسباني وسط تقارير تفيد بتوصل نادي اتحاد جدة السعودي الى اتفاق للحصول على خدماته.

© بيا فيليب ماركو / ا ف ب

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وشارك بنزيمة (35 عاما) الذي سجل 354 هدفا وحقق 165 تمريرة حاسمة مع الفريق الملكي على مدى 14 موسما، اساسيا في مباراته الوداعية قبل ان يغادر ارضية الملعب في الدقيقة 73 وسط تصفيق حار من انصار ريال مدريد.

وجاء هدف بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة 72 مدركا التعادل لفريقه الذي تخلف بهدف لأويهان سانسيت في الدقيقة 49. وكان حارس مدريد البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لركلة جزاء انبرى لها ميكل فيسغا في الدقيقة العاشرة.

وكان ريال مدريد قال في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة ضد أتلتيك بلباو "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا".

وأوضح ريال مدريد في بيانه "مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد كانت مثالاً للسلوك والاحتراف، ومثلت قيم نادينا. لقد حصل كريم بنزيمة على الحق في تقرير مستقبله"، في إشارة إلى أن كريم نفسه قرر عدم تمديد عقده.

وحقق بنزيمة، حامل الكرة الذهبية العام الماضي، 25 لقبا في صفوف ريال مدريد وهو رقم قياسي لأحد لاعبي ريال مدريد بالتساوي مع البرازيلي مارسيلو، بينها دوري ابطال اوروبا خمس مرات وبطولة الدوري الاسباني اربع مرات.

كما خاض الجناح ماركو اسينسيو مباراته الاخيرة مع ريال ايضا تمهيدا لانتقاله الى باريس سان جرمان كما اشارت تقارير في الصحف الفرنسية في الايام الاخيرة.

وعلى الرغم من تعادله، احتفظ ريال مدريد بالمركز الثاني اثر تعادله جاره اتلتيكو مدريد مع فياريال 2-2 ليبقى متقدما عليه بفارق نقطة واحدة.

عودة فينيسيوس

في المقابل، خاض البرازيلي فينيسيوس جونيور اول مباراة له منذ تعرضه لاهانات عنصرية خلال المباراة ضد فالنسيا الشهر الماضي ما استدعى ردود فعل شاجبة عالمية.

وأكد مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو انشيلوتي بأنه تفاجأ بقرار بنزيمة الرحيل عن النادي بقوله بعد المباراة "شكّل هذا الامر مفاجأة لنا. جاء كريم لرؤيتي صباح الاحد وابلغني بقراره وقلت له باني احترم قراره".

واضاف "لقد كسب الحق لكي يقرر مصيره، يتعين علينا توجيه الشكر اليه لما حققه في هذا النادي، سيبقى اسمه مدونًا في تاريخ النادي".

وتابع "لدي شعور بأني اشرفت على تدريب احد افضل اللاعبين في العالم، لاعب متكامل، شخص جيد، متواضع جدا ورصين جدا، لا نستطيع ان نكون سعداء برحيله لكن يجب ان نحترم قراره".

وحسم اوساسونا المقعد الاوروبي الاخير وتحديدا في مسابقة كونفرس ليغ بفوزه على جيرونا 2-1.

في المقابل، بات بلد الوليد الذي يملك النجم البرازيلي السابق رونالدو 82 في المئة من اسهمه، آخر الهابطين الى الدرجة الثانية بعد التشي واسبانيول بتعادله مع ضيفه خيتافي سلبا.

وكان بلد الوليد يحتاج الى الفوز ليضمن بقاءه بغض النظر عن النتائج الاخرى، او الى خسارة الميريا امام فالنسيا لكن هذه المباراة انتهت بالتعادل 3-3.

وودع برشلونة البطل الدوري بالخسارة امام سلتا فيغو 1-2. ألغى الحكم هدفا للعاجي فرانك كيسي بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد بعد مرور 11 دقيقة بداعي التسلل، قبل ان يفتتح غابري فيغا التسجيل لسلتا قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.

ثم اضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني (66)، قبل ان يرد الفريق الكاتالوني بهدف شرفي اثر كرة رأسية لمهاجمه انسو فاتي بعد تمريرة عرضية متنقة من الفرنسي عثمان ديمبيليه.

© 2023 AFP