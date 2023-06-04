بطولة بلجيكا: هدف من ألديرفيلد في الدقيقة 94 يمنح أنتويرب اللقب بطريقة درامية

بروكسل (أ ف ب) – سجل المدافع توبي ألديرفيلد هدفًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليخطف لقب الدوري البلجيكي لكرة القدم بطريقة درامية لفريقه أنتويرب في المرحلة الختامية بعد تعادله 2-2 ضد مضيفه غنك حارمًا إياه من التتويج.

© توم غوفارتس / بيلجا/ا ف ب

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سجل لاعب توتنهام الانكليزي السابق الهدف بتسديدة من خارج المنطقة ليمنح أنتويرب لقبه الاول في الدوري منذ 66 عامًا.

أنهى أنتويرب الموسم بفارق نقطة عن غنك فيما حل أونيون سان جيلواز ثالثًا بفارق نقطة أيضًا، علمًا أنه فرّط بتقدم 1-0 وخسر 3-1 ضد كلوب بروج بعد أن سجل الاخير ثلاثة أهداف في الدقائق 89، 90+3 و90+10.

وكانت الفرق الثلاثة لا تزال تملك فرصة للتتويج باللقب في المرحلة الاخيرة وعاشت الجماهير سيناريوهات جنونية في الدقائق الاخيرة من المباراتين.

وسيتحتم على أنتويرب بقيادة المدرب الهولندي مارك فان بوميل خوض التصفيات المؤهلة الى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

© 2023 AFP