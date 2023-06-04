تعزيز الإجراءات الأمنية في هونغ كونغ والصين في ذكرى تيان أنمين

هونغ كونغ (أ ف ب) – عززت هونغ كونغ إجراءاتها الأمنية الأحد حول حديقة يتجمع فيها عادة عشرات الآلاف لإحياء ذكرى تظاهرات ساحة تيان انمين، من أجل ضمان عدم مشاركة حد في الذكرى الرابعة والثلاثين لقمع الحركة.

بوابة تيان أنمين في العاصمة الصينية بكين في 3 من حزيران/يونيو 2023

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على مدى أكثر من ثلاثين عامًا تجمّع عشرات الآلاف في الرابع من حزيران/يونيو من كل عام في حديقة فكتوريا في هونغ كونغ للمشاركة في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع إحياء لذكرى أكثر من ألف متظاهر سلمي قتلوا بالرصاص في 4 حزيران/يونيو 1989 في ساحة تيان انمين في بكين، حين أرسل النظام الشيوعي الصيني جنودا ودبابات لقمع أشخاص كانوا يتظاهرون سلميا من أجل الديموقراطية.

وفي نهاية هذا الأسبوع، ستستضيف الحديقة "كرنفالا" تنظمه مجموعات مؤيدة لبكين مع نشر عشرات من رجال الشرطة في منطقة التسوق بعد يوم على اعتقال أربعة أشخاص بتهمة "التحريض على الفتنة" و"التصرف بطريقة غير منضبطة".

وقامت الشرطة بتفتيش المتسوقين في خليج كوزواي السبت قبل أن تعتقل فنانين وناشطين.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس الفنان سانمو تشين يهتف "لا تنسوا الرابع من حزيران/يونيو" قبل دفعه إلى حافلة تابعة للشرطة.

والحديث عن حركة تيان انمين أمر شديد الحساسية للقيادة الشيوعية في الصين وإحياء الذكرى ممنوعة في البر الرئيسي.

ولعقود، كانت هونغ كونغ المدينة الصينية الوحيدة التي تحيي الذكرى على نطاق واسع- في دليل على الحريات والتعددية السياسية التي كانت تتمتع بها نظرا لوضعها الخاص.

لكن منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في 2020، أنهت سلطات هونغ كونغ هذه التجمعات ودفعت الفنانين الذين يشاركون في احياء الذكرى إلى إجراء عروضهم خارج المدينة الصينية.

وأشادت ونغ (53 عاما) التي رفضت الإفصاح عن اسمها بالكامل، بالمعرض الذي يتم تنظيمه في فكتوريا بارك، ولكن عند سؤالها عن احياء ذكرى حركة تيان انمين، أجابت أنه أمر من الماضي.

وقالت "هونغ كونغ مكان مختلف الآن".

- مسح الذكرى-

سعت الحكومة الصينية إلى مسح الذكرى من الذاكرة العامة في الأراضي الصينية. كما تم حذف أي ذكر لقمع تيان انمين من الإنترنت في الصين.

هذا العام، استهدفت السلطات في بكين جسرا كان موقعا لتظاهرة نادرة العام الماضي - عندما علق محتج لافتة على جسر سيتونغ في تشرين الأول/اكتوبر يدعو فيها إلى "الحرية".

وتم تعزيز الأمن حول الجسر خلال نهاية الأسبوع، وأزيلت لافتة الطريق ولم تعمل الإرشادات في تطبيقات الخرائط.

بعد أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في 2020، فر النشطاء الذين يدعون إلى الديموقراطية أو تم اعتقالهم.

وفي الأسابيع التي سبقت الذكرى، بدت السلطات حذرة.

وصادرت الشرطة تمثالا تذكاريا بعنوان "عمود العار"، وألغي عرض خاص لفيلم وثائقي غير مرتبط بذكرى تيان أنمين وسحبت كتب حول القمع من المكتبات العامة.

وأزيلت رسالة شكر وجهتها محطة البث العامة في هونغ كونغ "أر تي أتش كي" إلى مراسليها تعود إلى السادس من حزيران 1989- للثناء عليهم لبقائهم في بكين لتوثيق الحملة- من مكاتبها في المدينة، بحسب موظف اشترط عدم الكشف عن اسمه.

وأكدت "ار تي اتش كي" لفرانس برس أن هذا يأتي في إطار "صيانة مكاتبها".

مع اقتراب الذكرى السنوية هذا العام لقمع احتجاجات ميدان تيان أنمين، رفضت السلطات مرارًا تأكيد ما إذا كانت تعتبر إحياءها غير قانوني، واكتفت بالقول "يجب على الجميع مراعاة القانون".

وسبق أن اتُهم منظمو الوقفة الاحتجاجية السنوية المعروفون باسم "تحالف هونغ كونغ" وقادتهم بـ"التحريض على التخريب" بموجب قانون الأمن القومي الذي فُرض لقمع الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية التي هزت المدينة في 2019.

وسيتم إحياء ذكرى تيان أنمين في أماكن مختلفة في العالم من الصين وسيدني وصولا إلى لندن ونيويورك.

بورز-دتش/شي/اا

© 2023 AFP